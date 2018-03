23 марта 2018 г. Джим Рутенберг | The New York Times Бывшая модель Playboy Карен Макдугал рассказала подробности 10-месячного романа с Дональдом Трампом "Бывшая модель Playboy Карен Макдугал дала первое телеинтервью о романе, который, как она утверждает, был у нее с Дональдом Трампом более 10 лет назад, сказав, что он предложил ей деньги после их первого сексуального контакта", - пишет корреспондент The New York Times Джим Рутенберг. "После интимной близости он пытался мне заплатить, и я, на самом деле, ничего не взяла, - сказала она журналисту CNN Андерсону Куперу в интервью, показанному в четверг вечером. - Я посмотрела на него и сказала: "Это не про меня, я не такая девушка". Но, сказала она, несмотря на этот эпизод в 2006 году, "я вернулась" и имела с ним серьезные отношения, продолжавшиеся 10 месяцев. "Это интервью вышло, несмотря на соглашение, заключенное Макдугал в ходе предвыборной кампании 2016 года с American Media Inc., которой принадлежит The National Enquirer, на продажу эксклюзивных прав на ее историю о Трампе за 150 тыс. долларов - что считается частью сделки типа "схвати и убей", в рамках которой таблоид покупает историю только для того, чтобы ее похоронить. Трамп является другом председателя A.M.I. Дэвида Дж. Пекера", - сообщает издание. Макдугал подала иск ранее на этой неделе, чтобы выйти из сделки с American Media. Она заявила, что подписала его под давлением, что была введена в заблуждение, что ее заставили молчать о романе с Трампом, говорится в статье. В воскресенье в передаче "60 минут" планируется показать интервью Купера с другой женщиной, которая также подала в суд с целью выйти из сделки, запрещающей ей говорить о предположительном романе с Трампом, - порнозвездой Стефани Клиффорд. Представители Трампа отрицают, что у него были отношения с какой-либо из этих женщин, передает Рутенберг. Макдугал рассказала, что познакомилась с Трампом, когда он снимал эпизод "Celebrity Apprentice" в особняке Playboy в 2006 году, они поговорили, и он спросил ее номер телефона. За этим, по ее словам, последовали десятки свиданий и сексуальных контактов, во время которых, сказала она, отвечая на вопрос Купера, Трамп не пользовался средствами предохранения. На одной из вечеринок в особняке Playboy она позировала на фотографии с Трампом, Меланией Трамп, дочерью Трампа Иванкой и другими людьми, стараясь держаться как можно дальше от миссис Трамп, подчеркнула Макдугал. Однажды, по ее словам, ее даже привезли в его апартаменты в "башне Трампа", когда миссис Трамп и их сына Бэррона не было дома. "Я спросила, на боится ли он привозить меня сюда. Он ответил: "Они ничего не скажут", - рассказала Макдугал. "Невыносимое чувство вины заставило ее наконец прекратить их отношения в 2007 году", - говорится в статье. Источник: The New York Times