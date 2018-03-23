В царстве самоуверенного авторитаризма

По-видимому, в российских правительственных кругах подумывают выйти из Совета Европы и денонсировать Конвенцию по защите прав человека. Это поставит еще один крест на идее о том, что Россия однажды могла бы стать свободной демократической страной, пишет Соня Марголина, журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

В ответ на аннексию Крыма Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса. В результате русские бойкотировали заседания ПАСЕ, а в июне прошлого года заморозили выплату взносов в Совет Европы. По сообщению российского новостного агентства, в правительственных кругах думают о прекращении сотрудничества с Европейским судом по правам человека и денонсации Европейской конвенции по правам человека, которую Россия ратифицировала в 1998 году, передает автор статьи.

Между тем уже несколько лет россияне занимают одно из первых мест по количеству поданных в ЕСПЧ жалоб, а в 2017 году российских истцов оказалось больше всех, отмечается в статье.

"Причины нарастающих конфликтов абсолютно очевидны, - пишет Марголина. - Членство России в Совете Европы все больше противоречит как ее внутренней политике, которой права человека только мешают, так и военным аферам и претензиям на зоны влияния в постсоветском пространстве, не говоря уж о Сирии. Так как Россия, ядерная держава, имеющая право вето, снова считает себя мировым игроком, ей надоело, что "много о себе воображающие" европейцы ее воспитывают, предостерегают и ставят к позорному столбу за то, что, по ее мнению, является защитой ее суверенитета".

"Западный проект демократизации потерпел в России плачевную неудачу. Не сбылась надежда на то, что интеграция в мировые рынки и западные институты, основанные на праве, неизбежно приведет к превращению политической системы в нормативную демократию", - полагает автор.

"Вопреки ожиданиям, либеральные реформы в России не сопровождались утверждением правового государства. Институты сталинских времен, прежде всего спецслужбы, перешли к нынешнему государству в качестве репрессивного аппарата", - утверждает Марголина.

"Выход из Совета Европы и денонсация Конвенции о защите прав человека станут для России прыжком из царства, в котором приходится создавать иллюзию демократии перед международным сообществом, в царство самоуверенного авторитаризма. Одним словом: облегчением", - заключает автор.