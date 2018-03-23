Пожизненное президентство для Путина?

То, что Владимир Путин после окончания своего президентского срока в 2024 году уйдет просто так, маловероятно. Однако подходящих вариантов для того, чтобы остаться у власти, у него нет, считает журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Цита Аффентрангер.

Вероятно, он хотел бы остаться у власти несколько дольше, чем на шесть лет, однако в 2024 году Путин не сможет выдвинуть свою кандидатуру, так как этого не позволяет российская конституция. Он мог бы баллотироваться позднее, однако для этого ему придется переждать один президентский срок, рассуждает Аффентрангер. Подобная проблема была у Путина в 2008 году, тогда он поменялся местами со своим "верным вассалом" Дмитрием Медведевым. Несмотря на то, что Медведев был его сподвижником, страна за четыре года стремительно быстро отдалилась от Путина. Поэтому, полагает журналистка, Путин воздержится от повторения такого трюка.

Он мог бы "взрастить" нового, значительно более молодого кандидата, наместника, который защищал бы сегодняшнюю политическую систему и пошел бы по его "чрезмерно большим" стопам. Однако у Путина в этом был плохой опыт, ведь в 1999 году он был избран для этой роли своим предшественником Борисом Ельциным и правившей тогда кликой олигархов. "Олигархи хотели невзрачного, легко управляемого президента, которому они могли бы диктовать свою волю и который защищал бы их имущество. Однако уже спустя три года после выборов Путин повернулся против своих "создателей". (...) С тех пор олигархи послушно делают то, что требует от них Кремль", - пишет Аффентрангер.

Конечно, Путин мог бы сделать и самого себя своим преемником, вычеркнув из конституции неугодные статьи, ограничивающие президентский срок. Однако, как отмечает журналистка, это было бы затруднительно с точки зрения внутренней политики: через шесть лет настроение в обществе может измениться коренным образом, если стагнация будет продолжаться, а крымский эффект затухнет. К тому же Кремлю придется иметь дело с поколением, которое выросло "со смартфоном в руке": уже сегодня они больше не хотят, чтобы Кремль ими командовал. Представить этому строптивому поколению пожизненного президента было бы опасно, считает Аффентрангер.

Большинство наблюдателей делают сегодня ставку на то, что Путин выберет себе преемника, но одновременно создаст для себя новую должность, на которой он сможет осуществлять действительную власть.

Система в России основывается только на личности Путина, и именно такая "роль спасителя России" делает невозможной последовательную и беспроблемную передачу власти. "Пока еще в России Владимир Путин - это всё, однако бессмертным он не является", - заключает журналистка.