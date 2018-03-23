Господин Путин играет по новым правилам. Он готов к бою - а мы готовы?

"Чуть более пяти лет назад командующий российскими Вооруженными силами генерал Валерий Герасимов произнес в Кремле речь о будущем боевых действий", - пишет обозреватель The Telegraph, главный редактор The Spectator Фрейзер Нельсон. "Чтобы разгромить врага, вам не нужны пушки и танки, сказал он: в наше время есть более эффективные способы одержать победу. Взломы компьютеров, телепропаганда, криминальные аферы - все это может подействовать на нервы противника и ослабить альянсы. Это стало известно под названием "доктрина Герасимова", и ее последние по времени жертвы все еще лежат в больнице в Солсбери. Это не столько объявление войны, сколько напоминание о войне, которая уже идет", - полагает автор.

"Часто говорят, что Путин, бывший сотрудник КГБ, помешанный на НАТО, завяз в менталитете холодной войны. Но теперь он великолепно владеет тактиками XXI века; это Запад завяз в 80-х годах ХХ века. Мы взираем на дело Скрипаля озадаченно, гадая, почему вдруг Путин отказался выполнять договоренность об обмене шпионами - в советские времена так никогда не делалось. Но холодная война была временем правил, протоколов и процедур. Новые правила Москвы - это хаос, ложь и непредсказуемость. Если ваш противник может cправляться только с определенностями, считайте, что вы его уже победили. Отправьте в Крым военных в одежде без знаков различия - и он ваш", - пишет Нельсон.

Британское правительство "думает о привлечении трех ресурсов: кибернетических средств ведения войны, многочисленной постоянной армии, которая должна сдерживать противников, а также, наконец, Всемирной службы BBC, которая считается мощным оружием информационной войны", говорится далее. "Тут есть вполне очевидное слабое место. Армия сокращена и страдает от недофинансирования, а Всемирная служба BBC закрывала станции после того, как ее бюджет год от года урезался. Мэй абсолютно правильно делает, когда просит европейских союзников отнестись к российской угрозе серьезно, но есть масса того, что нужно сделать в своей стране. Правительство Мэй заявило, что Россия "показала себя как стратегический противник, а не как стратегический партнер". Новый конфликт с новыми правилами - то, к чему Путин полностью готов. Вопрос: "А мы готовы?" - заключает автор.