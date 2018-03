23 марта 2018 г. Рон Льюис | The Times Боксер Лукас Браун: "Пособники Путина накачали мой стейк, чтобы я провалил тест на допинг" Для австралийского боксера Лукаса Брауна лидер Чечни и соратник Владимира Путина Рамзан Кадыров навсегда останется человеком, который лишил его мечты, пишет The Times. В 2016 году Браун неделю пробыл чемпионом Всемирной боксерской ассоциации. В Грозном он отправил в нокаут кадыровского чемпиона - Руслана Чагаева. "Но его успех оказался недолгим, поскольку Браун провалил тест на допинг, и он остается в убеждении, что его еду накачали", - сообщает журналист Рон Льюис. Неделя в Грозном запомнилась Брауну не в последнюю очередь из-за поведения Кадырова. "Мы приехали в 21:00, как и должны были, и обнаружили, что Чагаеву еще даже не перебинтовали руки, - рассказал боксер. - Оказалось, что руки бинтовали Кадырову, потому что он прыгал по рингу с представителем UFC в их стране. Как вы понимаете, парень из UFC просто притворялся, а потом Кадыров его ударил и все обрадовались. Он добился того, что присутствует повсюду. Он мог бы сказать "бу" - и все бы аплодировали и думали, что это здорово". У Кадырова немало врагов, и его постоянно окружают вооруженные телохранители. Брауну тоже дали защиту на случай, если боксера попытаются убить, чтобы заставить отменить тщеславное мероприятие Кадырова. "Один момент я никогда не забуду, - сказал Браун. - Мы фотографировались, я стоял рядом с Кадыровым, и ни с того ни с сего - бам! - он ударил меня кулаком прямо в живот. Это в общем на 80% был удар прямо в живот. У меня перехватило дыхание, но я улыбался. Я не уверен, что это было просто "ха-ха" или "давайте его проверим". При этом я ничего не мог поделать. Я заговорил с одним из моих телохранителей и спросил: "Что если бы я ему так же сделал?" - Он ответил: "Я бы тебя застрелил". Браун, казалось, был обречен на поражение, но взял себя в руки и в десятом раунде отправил Чагаева в нокаут. Неделю спустя ему сказали, что тест дал положительный результат на кленбутерол. "Я был просто ошеломлен, - сказал Браун. - Я наконец достиг той точки, когда мог зарабатывать кое-какие деньги и быть своего рода звездой, и у меня это так запросто отняли". "Ясно, что я ничего не принимал, это была бы полная глупость. Это препарат для бодибилдеров, который они используют для похудения и должны применять постоянно в течение определенного времени. Если его использовать мне, одна доза ничего не изменит. Я уже взвешивался, так что я не пытаюсь похудеть, к тому же я тяжеловес", - отметил он. Браун считает, что его накачали после взвешивания, на банкете, который устроил Кадыров. "В комнате в большом центре для торжеств было человек 300, с танцорами, оружием, всяческими представлениями", - рассказал он. Источник: The Times