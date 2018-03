23 марта 2018 г. Дебора Хейнс | The Times Резиденция посла - это другой мир "Вчера в резиденции российского посла в Лондоне все было как в альтернативной вселенной. Во вселенной, где Россия - ведущий защитник прав человека и борец за соблюдение международного права, где она не имеет ровно никакого отношения к покушению на убийство бывшего сотрудника российских спецслужб и его дочь, совершенному в Британии", - пишет журналистка The Times Дебора Хейнс. "По крайней мере, именно это стремился выразить Александр Яковенко во время пресс-конференции, которая длилась почти час", - продолжает автор. "Главная цель Яковенко состояла в том, чтобы посеять сомнения в утверждениях Терезы Мэй, согласно которым Россия несет ответственность за применение нервно-паралитического газа 4 марта. Он дважды сослался на русскую пословицу "Доверяй, но проверяй", которую твердил Рональд Рейган, и сказал, что другие страны хотят, чтобы Великобритания предъявила твердые доказательства в поддержку своих утверждений. Однако Яковенко отказался ответить, как он отреагирует, если ему представят четкие, подтвержденные российскими следователями доказательства виновности Кремля. Уйдет ли он в отставку в знак негодования? Он этого не сказал", - пишет издание. Источник: The Times