23 марта 2018 г. Майкл Бирнбаум | The Washington Post Мы все еще не знаем, кто возглавит Италию. Но один из победителей явно Кремль В Италии правящую коалицию сформируют, скорее всего, популистское "Движение пяти звезд" и крайне правая "Лига Севера". Обе партии призывали покончить с европейскими санкциями против России, обе хотят сместить фокус НАТО с укрепления позиций в Восточной Европе и называют Россию ценным партнером в борьбе с терроризмом, пишет The Washington Post. В результате лидеры Евросоюза практически гарантированно не смогут достичь единогласия, необходимого, чтобы дать ответ на попытку отравления Сергея Скрипаля, отмечает автор статьи Майкл Бирнбаум. По его словам, могут усугубиться и разногласия в НАТО. "Экономические санкции против России - это безумие, направленное против соседнего дружественного рынка, - сказал на этой неделе лидер "Лиги" Маттео Сальвини. - Я хочу трудиться ради мира, а не войны. Я не хочу собирать маленькие танки, как в игре "Риск" ("Риск" - стратегическая настольная игра. - Прим. ред.)". Италия давно известна как одна из самых пророссийских стран в Европе, но итальянские лидеры ценили отношения с Брюсселем и Вашингтоном выше, чем с Москвой. Сальвини и лидер "Пяти звезд" Луиджи ди Майо могут поступить иначе, говорят аналитики. "Это идеология. Это основополагающая убежденность в том, что после холодной войны с Россией дурно обошлись. Они считают, что если США получили сферу влияния, то почему России нельзя?" - сказала директор итальянского Института международных отношений Натали Точчи. Представитель "Движения пяти звезд" по внешней политике Манлио ди Стефано рассказал о выступлении перед членами "Единой России". "Я сказал им: мы не пророссийские и не проамериканские [политики]. Мы проитальянские", - сообщил он. "Нейтральная позиция между Востоком и Западом стала бы резким поворотом для Италии, которая была одной из основательниц НАТО, - отмечается в статье. - По словам Ди Стефано, партия намерена сохранить членство в альянсе". Алессандро ди Баттиста, которого выдвинули как возможного министра иностранных дел в правительстве "Движения пяти звезд", сказал перед выборами: "НАТО родилось с благородной миссией совместной защиты стран-участниц. Но НАТО стало играть во многом более наступательную роль. Нас это не устраивает". По его словам, Европа и США погорячились с реакцией на российское вмешательство на Украине и должны оценить свою роль в дестабилизации страны. "Когда возникают конфликты, я думаю, невиновных нет", - сказал он. "Лига" была одной из первых партий в Европе, признавших аннексию Крыма. "Европе следует согласиться с тем, что, нравится ей это или нет, Россия - ее естественный партнер. Если появляются проблемы, их нужно решать, но нам нужно остерегаться последствий", - заявил один из ведущих представителей "Лиги" Лоренцо Фонтана. По словам стратега "Лиги" по внешней политике Джанкарло Джорджетти, Европе следует отменить санкции, потому что они не работают. "Исторически у России были особые отношения с Италией, даже в разгар холодной войны", - сказал он на пресс-конференции перед выборами. "Я не понимаю тех, кто упорствует с санкциями. Они в самом деле предполагают, что Путин прямо-таки отдаст Крым из-за санкций? Мы себя обманываем, что ли?" - заявил Джорджетти. И все же некоторые аналитики говорят, что новый итальянский лидер вряд ли пожелает затрачивать значительный политический капитал в интересах Путина. "Кто бы ни стал премьер-министром, ему нужно будет обеспечивать результаты по внутренней повестке, которая будет зависеть от доброй воли Европы в том, что касается гибкости бюджетных правил и других мер", - отмечает The Washington Post. Источник: The Washington Post