Российский посол говорит о "бездоказательной клевете" в адрес России

Страны ЕС ужесточили риторику в адрес России в связи с отравлением бывшего двойного агента в Великобритании, сообщает Die Zeit.

Посол России в Германии остро отреагировал на итоговую декларацию саммита ЕС, в которой главы государств и правительств Евросоюза выразили солидарность с Британией и поддержали обвинения Лондона в адрес Москвы. "Подобный язык неприемлем", - заявил в беседе с Neue Osnabruecker Zeitung Сергей Нечаев. Глава диппредставительства подтвердил предложение России по сотрудничеству с международным сообществом в рамках расследования покушения в Солсбери. "Однако мы выступаем против ультиматумов и бездоказательной клеветы вкупе с неподобающими высказываниями и параллелями", - отметил Нечаев в интервью.

"Главы государств и правительств стран ЕС предполагают, что заказчика преступления в Солсбери следует искать в России", - передает корреспондент.

"С высокой долей вероятности можно утверждать, что вина (за преступление) лежит на Российской Федерации", - говорится в итоговой декларации, под которой вечером в четверг поставили свои подписи 28 стран ЕС. Тем самым, отмечает Die Zeit, члены ЕС выразили солидарность с позицией Лондона, который считает, что "атака на бывшего двойного агента Скрипаля и его дочь является политически мотивированной агрессией Росси на британской территории".

Евросоюз отозвал из России своего посла для консультаций. Таким образом, ЕС значительно ужесточил формулировку и тон в отношении Москвы, пишет корреспондент. Отравление представляет собой "серьезнейший вызов нашей общей безопасности", говорится в декларации Совета Европы.

Итоговой декларации саммита ЕС предшествовали непростые переговоры. "Канцлер Меркель и президент Франции Макрон еще до этого выразили свою поддержку главе британского правительства Терезе Мэй и потребовали решительного ответа Европы на действия России", - сообщает корреспондент.

При этом члены Евросоюза не договорились о новых санкциях. Как заявлялось, последствия будут зависеть от того, какие ответы предоставит Россия. "Венгрия и Греция вначале колебались называть Россию предполагаемым виновником произошедшего. По словам премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, уместно высказать свою солидарность Британии, однако следует провести расследование. Президент Литвы Даля Грибаускайте рассматривает возможность высылки российских дипломатов", - говорится в статье.

Тереза Мэй обвинила Москву и лично президента Путина в "дерзкой и бесцеремонной атаке". По ее словам, атака с применением нервно-паралитического вещества стала "еще одним примером российской агрессии на пространстве от Западных Балкан до Ближнего Востока", передает издание.