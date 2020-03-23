Измена или сотрудничество?

"С тех пор, как крупные военные державы вступили в конкуренцию в сфере гиперзвуковых технологий, соответствующие исследователи живут в опасности. Российская спецслужба заключает инженеров под стражу без решения суда", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Пока обостряется гиперзвуковая гонка вооружений, распадается международное сотрудничество - порой с серьезными последствиями для исследователей. Так, почти десять лет назад российский инженер Виктор Кудрявцев работал над проектом Transhyberian в сфере гиперзвуковых технологий, который по большей части финансировался Евросоюзом. Летом 2018 года его арестовала российская спецслужба ФСБ; спустя несколько месяцев был арестован и его коллега, физик Роман Ковалев. Обоих обвинили в государственной измене, так как они якобы передавали секретную информацию "исследовательскому центру НАТО". Если их признают виновными, им грозит до 20 лет тюрьмы", - отмечает журналист Рихард Стоун.

"Решение ФСБ классифицировать работу как секретную было принято спустя 5 лет после окончания проекта ЕС. Это решение повышает уязвимость российских ученых, работающих в отраслях, которые могут иметь военное значение, говорит Борис Альтшулер, правозащитник и физик Физического института им. П.Н. Лебедева РАН".

"Будучи координатором проекта со стороны ЦНИИмаш, Кудрявцев передавал результаты исследований иностранным партнерам. Отчеты были согласованы военными, говорит адвокат Кудрявцева Иван Павлов, известный правозащитник".

"Проект был нацелен на укрепление сотрудничества между Россией и ЕС в разработке гиперзвуковых технологий, говорит координатор проекта Херман Деконинк из Фон-Кармановского института гидродинамики в Бельгии. Однако дружба дала трещину, когда в 2014 году ЕС осудил аннексию Крыма Россией. В 2018 году отношения охладели еще больше, когда аналитики из Европы скептически отнеслись к восторженным сообщениям России о гиперзвуковом оружии и отметили ошибки в испытаниях. После этого Россия отнесла большую часть своих гиперзвуковых исследований к категории секретных; Кудрявцева отправили в Лефортовскую тюрьму в Москве".

"В ноябре 2018 года власти запретили Кудрявцеву свидания после того, как он отказался от сделки с прокуратурой, в рамках которой он должен был признать свою вину, говорит Павлов. Европейский суд по правам человека вмешался в дело в апреле 2019 года и поручил России предоставить больному Кудрявцеву медицинскую помощь. 27 сентября 2019 года после обнаружения у него рака легких с метастазами Кудрявцева выпустили из тюрьмы, говорит его сын Ярослав Кудрявцев, ученый, изучающий полимеры".

"После того, как спецслужбе не удалось выжать из Кудрявцева признание, ФСБ арестовала физика Романа Ковалева. Сообщается, что он также отказался давать признательные показания. В июле 2019 года спецслужба наконец арестовала третьего ученого ЦНИИмаш, Сергея Мещерякова. Его также обвиняют в госизмене", - передает издание.

"29 октября 2019 года Фон-Кармановский институт заявил об отсутствии доказательств того, что коллектив Кудрявцева разглашал секретную информацию. Институт призвал Еврокомиссию следить за российским делом", - передает Süddeutsche Zeitung.