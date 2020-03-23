"Власти боятся паники больше, чем самого вируса"

"В России относительно мало зараженных коронавирусом. Однако критика в адрес властей за их отношение к пандемии растет. Она ставит по угрозу два важных для Владимира Путина события", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"На протяжении 20 лет Владимир Путин исполняет роль сильного лидера - в этом не должно ничего изменить и будущее. И тем более коронавирус. (...) На самом деле пандемия пока, кажется, во многом обходит Россию стороной. В субботу, согласно официальным данным, было заражено 306 человек - это относительно мало ввиду того, что в России проживает более 140 млн человек, страна имеет протяженную границу с Китаем, а любящий путешествовать средний класс крупных городов в последние недели неоднократно летал кататься на лыжах в Австрию или Италию".

"Впрочем, в последние дни количество новых случаев значительно возросло, от инфекции умерла одна пожилая пациентка. (...) И даже на планы Путина по переустройству и расширению своей власти коронавирусный кризис оказывает все большее влияние", - отмечают журналисты Оливер Бильгер и Ребекка Барт.

При этом еще недавно он в некотором смысле был выгоден Владимиру Путину. Благодаря поправкам к конституции, Путин теоретически может оставаться президентом вплоть до 2036 года. Тогда ему будет 83 года, и у власти он будет находиться 36 лет. "Критика по поводу такого ловкого конституционного хода оказалась сдержанной - в частности из-за границы; там были слишком заняты мерами по борьбе с коронавирусом. Мало чего может добиться и российская оппозиция, хотя критики и обвиняют Путина в "государственном перевороте". Московская мэрия запретила проведение мероприятий с участием более 5 тыс. человек, что исключает митинги. "Для реализации изменения конституции вирус - это подарок с небес, который все маскирует", - комментирует Йенс Зигерт, бывший руководитель московского офиса Фонда Генриха Белля и давний знаток страны".

"Многие люди реагируют спокойно, - сказал Зигерт в интервью Der Tagesspiegel. - В России, в отличие от Германии, люди привыкли к таким масштабным кризисам. Здесь за последние 30 лет изменилось все, причем неоднократно". Он видит плюс в том, что люди не впадают в панику, однако минус в том, "что они не воспринимают вирус всерьез", - передает издание.

"В действительности, как показал новый опрос Центра стратегических разработок, распространением коронавируса обеспокоен каждый второй. Впрочем, лишь 8% респондентов знают, как правильно защититься от инфекции. А каждый пятый ошибочно думает, что помогут антибиотики", - говорится в статье.

"Кроме того, опрос показал сильную неуверенность в том, что российская система здравоохранения сможет справиться с эпидемией. Более трети опрошенных опасаются, что России будет тяжело побороть эпидемию, прежде всего в связи с нехваткой общественной сознательности и ответственности", - передает издание, напоминая о случае с врачом, которая, нарушив предписания по карантину, заразила в Ставрополе нескольких человек.

"В Санкт-Петербурге выставили мощи Иоанна Крестителя. Сообщается, что за 8,5 дней мощи поцеловало от 70 тыс. до 130 тыс. верующих", - отмечает издание.

"Лишь после колебаний власти закрыли по всей стране школы, сначала детей просто освободили от обязательного посещения. "Можно лишь надеяться, что правительство начнет действовать разумно", - говорит Йенс Зигерт".

"Похоже, власти мечутся между нарастающей необходимостью карантина и невозможностью применить эту меру", - критиковал уже несколько дней назад в Facebook политолог Сергей Медведев. В России, по его словам, "нет такого уровня организации государства и общества, такого скрининга, тестирования, оборудования, дисциплины и строгости исполнения закона, как мы видели в Китае и, частично, в Италии".

"По его мнению, малодушные меры являются знаком того, что "власти боятся паники больше, чем самого вируса". Объявить чрезвычайное положение невозможно по чисто политическим причинам, слишком важное значение имеют два предстоящих события".

Первое - это 22 апреля. "Путин хочет получить от сограждан благословение на сохранение власти. Автократ хочет придать расширению своей власти видимость демократии. Поэтому на конец апреля запланирован референдум", - указывает издание.

"Без малого через две недели, 9 мая, Россия хочет напомнить о победе во Второй мировой войне. Президент Путин хочет извлечь выгоду из памятных мероприятий и по обыкновению впечатляющего военного парада. Все это "следует провести в благолепной атмосфере народного праздника, а не в постапокалиптических декорациях Уханя, в костюмах химзащиты", пояснил Медведев".

"Или это нужно им, чтобы умерло как можно больше стариков, чтобы платить меньше пенсий?", - задается вопросом критик Кремля Алексей Навальный, требующий отмены всенародного голосования.

"Вирус уже давно здесь, - предостерегает Медведев. Мало кто, по его словам, верит "смехотворным цифрам". В России обнулится "не только конституция и путинские сроки, но и многие жизни, которые можно было бы спасти", считает политолог".