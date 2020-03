23 марта 2020 г. Бил Кенбер, Кейти Гиббонс | The Times Темная сторона Давоса: логово проституции и хищников "Ведущие бизнесвумен, участвующие в ежегодном собрании мировых лидеров в Давосе, сталкиваются с "постоянными домогательствами" со стороны состоятельных мужчин, и хищническое поведение настолько распространено, что некоторые из них были предупреждены организаторами с тем, чтобы они не посещали мероприятия форума в одиночку", - передает The Times. "Всемирный экономический форум собирает ведущих политиков, бизнесменов, представителей благотворительных организаций, королевских семей и знаменитостей на швейцарский лыжный курорт. Его цель - решение некоторых крупнейших глобальных проблем, включая гендерное неравенство. Однако тайное расследование, проведенное The Times и программой Dispatches Channel,показывает грязное подбрюшье Давоса. Секс-работницы занимаются проституцией в отелях, где живут делегаты, и в барах вдоль городского променада, а также процветает сексизм и сексуальные домогательства", - сообщается в статье. Расследование показало, что: - По крайней мере 100 секс-работниц приезжают в Давос, где проституция является законной, чтобы предоставлять услуги клиентам во время недельного мероприятия, сообщил высокопоставленный офицер полиции Швейцарии. - Официальный водитель форума рассказал о том, как подвозил от одного из отелей, где живут делегаты, расстроенную секс-работницу, которая утверждала, что ее "босс" заставил ее переспать с клиентом, который был намного старше, чем она ожидала. - Контролируемый Москвой российский суверенный инвестиционный фонд нанял модели нижнего белья для работы в качестве хостес на вечеринке с участием миллиардеров и членов королевских семей. "В этом году форум состоялся в середине января, и в нем приняли участие президент Трамп и 17-летняя активистка по защите климата Грета Тунберг, среди 3 тыс. знаменитостей, включающих руководителей компаний и активистов. Вдали от Конгресс-центра, где проходят официальные переговоры и дискуссии, бизнес, аналитические центры и благотворительные организации организуют сотни других мероприятий, от встреч до частных ужинов и коктейльных вечеринок, которые проводятся в отелях, переоборудованных магазинах, барах и других местах по всему городку, - говорится в статье. - Помимо аккредитованных делегатов, они привлекают до 30 тыс. человек, которые приезжают в Давос без приглашения от ВЭФ, чтобы пообщаться и заключить деловые сделки". "Женщин-делегатов в Давосе впервые предупредили об опасности посещения таких мероприятий, и им было рекомендовано не выходить на улицу в одиночестве после наступления темноты. "Потому что, если что-то случится с каким-то крупным генеральным директором, кому поверят? Вам или ему?" - сказал сотрудник ВЭФ. "Одна корпоративная вечеринка в большом зале типа шале (...) была организована Российским фондом прямых инвестиций, который контролируется министерством финансов президента Путина. Фонд заплатил 8 моделям примерно по 500 фунтов за то, что они работали хостес на вечеринке, и они прилетели из Москвы", - пишет The Times. "В другом месте в Давосе журналисты, работающие под прикрытием в баре отеля, который часто посещают официальные делегаты и руководители компаний, видели, как одна женщина дважды уединялась в кабинке туалета с мужчиной. Позже другой мужчина утверждал, что он является ее "менеджером" и что ей заплатили за секс", - говорится в статье. "Представитель WEF заявил, что форум проводит политику абсолютной нетерпимости к домогательствам и не несёт ответственности за поведение официальных делегатов вне Конгресс-центра", - подчеркивается в публикации. (...) _________ См.также: В Давосе на вечеринках и мероприятиях мужчины пытались получить секс, свидетельствует расследование The Times Источник: The Times