Пейте кофе за 30 минут до тренировки, чтобы ускорить сжигание жира

"Если вы заядлый кофеман, то новое исследование станет музыкой для ваших ушей. Исследователи выяснили, что крепкий кофе, выпитый за 30 минут до тренировки, может ускорить сжигание жира", - передает Daily Mail.

"Команда ученых предполагает, что кофеин усиливает окисление жиров, помогая быстрее сжигать лишние килограммы. Более того, этот эффект усиливается, если вы тренируетесь в середине дня: это открытие противоречит предыдущим исследованиям, которые показывали, что наиболее эффективна физическая нагрузка по утрам", - сообщается в статье.

(...) "В ходе своего исследования ученые из Университета Гранады решили определить, действительно ли кофеин усиливает окисление или "сжигание" жира во время тренировок. Доктор Франсиско Хосе Амаро-Гахете, возглавлявший исследование, указывает: "Обычное явление, когда для усиления окисления жира вам рекомендуют тренироваться с утра натощак. Однако этой рекомендации, возможно, не хватает научного обоснования, поскольку неизвестно, связано ли это усиление окисления с тренировками по утрам или с длительным отсутствием пищи".

"Чтобы понять влияние кофеина на спортивные результаты, 15 участников мужского пола попросили пройти тест на физическую нагрузку четыре раза с семидневными интервалами, во время которых измерялось сжигание жира в их организме. Участники принимали 3 мг / кг кофеина (эквивалент крепкого кофе) или плацебо в 8:00 и 17:00, - сообщает издание. - Чтобы гарантировать, что исследование будет честным, часы, проходившие с момента последнего приема пищи, физические упражнения и потребление любых других веществ были стандартизированы для всех участников".

"Результаты показали, что участники, которые употребляли кофеин, сжигали больше жира, чем те, кто принимал плацебо. "Результаты нашего исследования показали, что прием внутрь дозы кофеина за 30 минут до выполнения теста с аэробной нагрузкой увеличивает максимальное окисление жиров во время упражнений независимо от времени суток", - сообщил доктор Амаро-Гахете.

"Углубившись в свои открытия, исследователи также обнаружили, что окисление жиров во время упражнений днем было выше, чем утром. По словам ученых, это заставляет предположить, что усиленное кофеином окисление жиров во время утренних тренировок схоже с тем, что происходит во время тренировок без кофеина днем", - пишет Daily Mail.

"Хотя конкретных рекомендаций по употреблению кофеина нет, слишком большое количество кофеина может привести к ряду проблем, включая бессонницу, нервозность и учащенное сердцебиение. В 2015 году Европейское управление по безопасности пищевых продуктов опубликовало свое научное заключение о безопасности кофеина, в котором говорится, что взрослым, потребляющим до 400 мг кофеина в день и разовые дозы до 200 мг, не следует беспокоиться о безопасности", - констатирует издание.