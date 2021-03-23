"Выдающиеся достижения еврейского государства"

"(...) Израиль - единственная демократия на Ближнем Востоке, у него парламентская система, унаследованная от британской модели, но с пропорциональными выборами 120 депутатов Кнессета. Как только список преодолевает электоральный барьер в 3,25% голосов, он получает как минимум четыре места. Такая система увеличила количество партий, представленных в парламенте, которое к концу парламентских выборов во вторник, 23 марта 2021 года, может составить не менее 13 (включая 3 религиозные партии). Из-за этого коалиции становятся хрупкими, готовыми лопнуть при малейшем разногласии - последнее произошло по поводу бюджета. Чтобы получить парламентское большинство в 61 депутат, потребуется ряд политических уловок как со стороны Биньямина Нетаньяху, лидера правой партии "Ликуд" и премьер-министра в течение 12 лет, так и со стороны его главного соперника центриста Яира Лапида", - пишет Рено Жирар, французский геополитолог, эксперт по международной политике и обозреватель газеты Le Figaro.

"Преодолевая усталость, израильские избиратели продолжают выполнять свой предвыборный долг. В последнем туре явка избирателей превысила 71%. (...) Но активное участие - далеко не главный успех еврейского государства, которое 14 мая отметит свое 73-летие. Помимо того, что Израиль является страной свобод, он добился успехов в области здравоохранения, экономики, стратегии и дипломатии", - отмечает автор статьи.

"В борьбе с пандемией Covid-19 Израиль стал чемпионом мира. Государство, способное к предвидению и организованности (в отличие от Франции), на данный момент сумело ввести более 110 доз вакцины на 100 жителей. В воскресенье 7 марта 2021 года в Израиле вновь открыли свои двери, рестораны, бары, отели, концертные залы, стадионы, колледжи", - говорится в статье.

"(...) В экономическом отношении Израиль стал цифровой державой номер один на Ближнем Востоке. Последнее десятилетие стало временем бума для израильской технологической индустрии. Израиль превратился в землю обетованную для исследователей и предпринимателей в области полупроводников и процессоров, автомобильных технологий, лекарств, хирургических устройств и навигационных приложений. Страна выделяет 5% своего ВВП на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), в ней насчитывается около 7000 активных стартапов, 200 венчурных фондов и 350 различных центров НИОКР, созданных транснациональными корпорациями. (...) Значительному росту науки и инноваций способствовала превосходная интеграция в израильское общество миллиона русских еврейских иммигрантов, прибывших в 1980-2000 годах", - подчеркивает Жирар.

"(...) В стратегическом плане Израиль имеет лучшую на Ближнем Востоке военную промышленность. Еврейское государство более продвинуто, чем Франция, в области кибернетики и дронов. Кибервойны стали постоянными, и израильские беспилотники осенью 2020 года принесли Азербайджану победу в войне в Нагорном Карабахе", - отмечает геополитолог.

"Армия обороны Израиля полагается в первую очередь на военную службу и является самой грозной в регионе. (...) В Сирии ее военно-воздушные силы воспрещают проиранским ополченцам приближаться к своей территории", - продолжает он.

"В дипломатическом плане Израиль установил отношения с четырьмя новыми арабскими странами (Эмираты, Бахрейн, Марокко, Судан). Ему удалось укрепить свой стратегический союз с Америкой, сохранив при этом наилучшие отношения с Россией", - анализирует эксперт.

"(...) Еврейскому государству, о котором мечтал Теодор Герцль, остается лишь решить свою арабскую проблему. Путем создания палестинского государства на оккупированных в 1967 году территориях, сопровождаемым некоторыми территориальными обменами. Время уходит, поскольку такое решение скоро перестанет быть жизнеспособным из-за еврейской колонизации. Когда израильтяне заключат мир со всем арабским миром, только тогда сионизм сможет по-настоящему отпраздновать свой успех", - резюмирует Рено Жирар.