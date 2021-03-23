Можем ли мы обойтись без вакцины "Спутник V" от Covid-19, как утверждает Тьерри Бретон?

"(...) В эфире телеканала TF1 в прошлое воскресенье еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сказал, что он отказывается включать российскую вакцину "Спутник V" в массовую кампанию вакцинации Евросоюза против коронавируса. Последовала резкая реакция команд, отвечающих за вакцину "Спутник V": Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в Twitter заявил, что мнение еврокомиссара "демонстрирует предвзятое отношение к вакцине, потому что она разработана в России". Вмешался и президент России Владимир Путин, заявивший, что он собирается сделать себе прививку, и назвавший слова Тьерри Бретона "странными", - пишет Le Figaro.

"Европейское агентство лекарственных средств (EMA): одобрило четыре вакцины: лаборатории Pfizer-BioNTech, вакцины Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. (...). Этих четырех формул, по мнению Тьерри Бретона, достаточно для проведения кампании вакцинации: "Евросоюз не нуждается в российской вакцине "Спутник V" от Covid-19, и он сможет достичь коллективного иммунитета к 14 июля с помощью имеющихся вакцин, если будут соблюдаться графики их доставки". Он прав?" - задумывает автор статьи Осеан Эрреро.

"Прежде всего, следует понимать, что коллективный иммунитет будет достигнут, когда от 60% до 70% европейского населения будут вакцинированы, согласно расчетам Института Пастера", - говорится в статье.

"(...) Европейская комиссия сообщает нам, что предварительные заказы, сделанные из четырех лабораторий, составляют почти 2,6 млрд доз. Этой вакцины достаточно для иммунизации около 1,3 млрд человек, что намного больше, чем требуется населению Европы", - отмечает журналистка.

"И все же кампания вакцинации не продвигается ожидаемыми темпами. Евросоюз пострадал от задержек с доставкой, в частности, из лаборатории AstraZeneca. Введение этой формулы также было приостановлено на несколько дней в некоторых европейских странах, включая Францию, из-за предполагаемого риска образования тромбов, вызванных вакциной. (...) Подобные колебания еще больше замедлили европейскую кампанию: по состоянию на 15 марта 8,2% европейского населения и 7,8% французов получили по крайней мере одну первую инъекцию", - говорится в публикации.

"Таким образом, сможет ли Евросоюз вакцинировать 70% своих граждан к 14 июля? Со стороны Еврокомиссии, стоит напомнить, что дата, упомянутая Тьерри Бретоном, не является официальной. Согласно европейскому календарю вакцинации, коллективный иммунитет будет достигнут "к концу лета 2021 года", - комментирует журналистка. "Дата 14 июля была упомянута символически, это несколько американская черта Тьерри Бретона, - расшифровывает Патрик Мартен-Женье, преподаватель Института политических исследований, Национального института восточных языков и культур (INALCO) и специалист по европейским вопросам. - Он вдохновился Джо Байденом, который пообещал американцам, что благодаря вакцинам они смогут нормально отметить День независимости 4 июня".

"(...) Проблема в том, что ничто не может гарантировать Евросоюзу то, что все произведенные дозы вакцин будут предназначены для его граждан. "Нам неизвестны контракты, которые связывают лаборатории с другими государствами" и которые, следовательно, могут быть приоритетными, - указывает нам представитель Еврокомиссии", - говорится далее.

"(...) Столкнувшись с таким количеством неопределенностей, не лишает ли себя Евросоюз ценной находки, отказываясь от заказа доз российской вакцины "Спутник V"? Вопрос становится все более и более насущным, поскольку Германия, самое могущественное государство в Евросоюзе, заявила, что она готова одобрить российскую вакцину национальными властями, не дожидаясь заключения европейского агентства по данному препарату", - рассуждает Эрреро.

"(...) Мы впервые видим, как Германия отделяется от Еврокомиссии таким образом, - отмечает Патрик Мартен-Женье. - Следует помнить, что выборы, на которых будет назначен преемник Ангелы Меркель, состоятся в этом году, и что партия канцлера (ХДС) ослаблена. Меркель находится под давлением, потому что немцы больше не могут слышать о вакцинах, которые не поступают ".

"Более того, включение российской вакцины в европейскую стратегию - далеко не безобидное решение в геополитическом плане. "Тьерри Бретон не хочет дарить россиянам слишком большую победу, - объясняет Эдуар Симон, ведущий научный сотрудник Института международных отношений и стратегических исследований (IRIS) и эксперт по европейским вопросам. - Пусть даже очевидно, что с точки зрения здоровья, вакцина "Спутник V" должна рассматриваться так же, как и другие формулы". Напомним, что российская вакцина показывает общую эффективность 91,6%", - пишет Le Figaro.

"Чтобы подкрепить свою нерешительность, Тьерри Бретон, наконец, утверждает, что у российской вакцины есть "проблемы с производством", - передает автор публикации. - У России действительно нет достаточных производственных мощностей для выполнения всех зарубежных заказов. Так, Россия полагается на частные предприятия, расположенные в третьих странах, для того, чтобы поставить дозы примерно в 50 государств, которые одобрили ее вакцину - в основном южные страны, такие как Индия, страны Южной Америки и страны Африки. Такое сотрудничество с зарубежными заводами замедляет начало производства вакцины, указывает Financial Times в статье, опубликованной в феврале".

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), со своей стороны, утверждает, что Россия полностью готова к поставкам в Евросоюз и что контракты на производство подписаны с компаниями из Германии, Испании и даже Франции. Это позволяет надеяться на ускорение производства в ближайшие месяцы.", - отмечается далее.

"Итак, Тьерри Бретон, пообещавший коллективный иммунитет к 14 июля, делает ставку на совпадение звезд: для достижения этой цели лаборатории должны будут доставить все дозы, заказанные Евросоюзом, причем без промедления. "Теоретически он прав, - резюмирует Эдуар Симон, - но весьма вероятно, что реальность доказывает его неправоту". Позиция еврокомиссара в отношении российской вакцины имеет оттенок геополитических интересов, но также основана на законных вопросах относительно способности России производить необходимое количество доз", - подводит итог Осеан Эрреро.