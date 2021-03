23 марта 2021 г. Марк Гозлан | Le Monde Несмотря на карантин, пассажиры международных рейсов скрываются за множеством цепочек заражения Covid-19 "История произошла в Новой Зеландии, которая применяет стратегию изоляции и карантина на своих границах в целях ликвидации коронавируса SARS-CoV-2. 18 сентября 2020 года был выявлен случай Covid-19. Пациент являлся пассажиром международного рейса из Индии", - пишет медицинский журналист Le Monde Марк Гозлан. "Когда этот мужчина (G) вышел из самолета, его отправили на 14-дневную изоляцию в отель в Крайстчерче и у него дважды был отрицательный результат ПЦР-теста, в данном случае через 3 и 12 дней после прибытия. Через две недели, 11 сентября, он вылетел внутренним рейсом в Окленд. Именно там, после появления симптомов, у него обнаружился SARS-CoV-2", - говорится в статье. "Этот пассажир (G) входил в группу из 149 граждан Новой Зеландии или постоянных жителей, которые вернулись в страну 27 августа 2020 года. (...) Он не единственный пассажир международного рейса в Крайстчерч, у которого оказался положительный результат теста на SARS-CoV-2. Всего таких было 8 человек, включая трех пассажиров, которые ехали из Нью-Дели в Нади всего в двух рядах друг от друга. Мы будем называть их буквами A, B и C", - указывает автор публикации. "Тест путешественника C дал положительный результат 8 сентября 2020 года, через 2 дня после появления симптомов, примерно через 10 дней после прибытия в Новую Зеландию. Таким образом, эта хронология предполагает, что он заразился во время полета из Индии в Новую Зеландию от пассажира А или пассажира B", - продолжает он. "По прибытии в Крайстчерч (...) всех пассажиров на автобусе доставили в отель Crowne Plaza, служащий центром изоляции и карантина. (...) Когда у пассажира C был выявлен положительный результат на SARS-CoV-2, он был изолирован в своем гостиничном номере в течение 12 дней. Затем его поместили в отдельную секцию заведения. До этого его номер был рядом с номером, который занимали взрослый и ребенок, также пассажиры рейса из Индии и, следовательно, они тоже находились на карантине. Эти два человека, названные D (взрослый) и E (ребенок) дважды дали отрицательный результат на SARS-CoV-2 и не проявили никаких симптомов, пока они находились в отеле. Однако ПЦР-тест, проведенный с каждым из них после их карантина оказался положительным. И взрослый, и ребенок, вероятно, были инфицированы во время своего пребывания в отеле, считают авторы этого эпидемиологического исследования, опубликованного 18 марта 2021 года в онлайн-журнале Emerging Infectious Diseases", - передает Гозлан. "Как могли пассажиры C, D и E заразиться коронавирусом, хотя эти три человека никогда не контактировали друг с другом за пределами своего номера? Загадку раскрыли кадры с камер видеонаблюдения отеля", - говорится в публикации. "На 12-й день двухнедельного периода обычный ПЦР-тест проводился прямо на пороге гостиничных номеров. Оказалось, что дверь в номер пассажира C и дверь в номер пассажиров D и E оставались открытыми на 50 секунд. Другими словами, прошло меньше минуты между тем, когда номер взрослого D и ребенка E был открыт, и закрытием двери пассажира C. Во время взятия мазка из носа маски, очевидно, ненадолго опускали, чтобы прочистить нос, что могло привести к воздействию на D и E аэрозолей, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе, - пишет Le Monde. "Таким образом, мы предполагаем, что вероятным способом передачи стали находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе аэрозоли, и что вероятно способствовал этому событию коридор гостиницы, как замкнутое и непроветриваемое пространство", - заявляют исследователи. "(...) Долгое время передача вируса через обычные мусорные баки в коридоре считалась возможным путем передачи вируса. Сегодня эта гипотеза считается маловероятной, поскольку пассажир D дотронулся до крышки мусорного бака более чем через 20 часов после того, как к ней прикоснулся пассажир C", - отмечает журналист. "По истечении двух недель взрослый D, ребенок E, а также пассажир A (после выздоровления), у которого был положительный результат теста через 3 дня после прибытия, и еще один пассажир (G) вылетели внутренним рейсом, чтобы добраться из Крайстчерча в Окленд. (...) По прибытии в аэропорт Окленда пассажиров D и E встретил родственник (F). Пассажир G встретился с двумя членами своей семьи (H и I). Некоторое время спустя взрослый D (или ребенок E) передал вирус F, в то время как G, предположительно зараженный D или E во время полета из Крайстчерча в Окленд, вероятно, заразил взрослого H и ребенка I (ребенок G и H )", - описывает журналист. "Эпидемиологи органов здравоохранения Окленда и Крайстчерча, которые проанализировали вирусные геномы девяти биологических образцов от пациентов A, B, C, D, E, F, G, H и I, обнаружили геномную связь между вирусами SARS-CoV-2 этих девять человек", - говорится в статье. "Это углубленное исследование иллюстрирует заражение SARS-CoV-2 через несколько цепочек передачи в различных контекстах, в данном случае, во время международного полета, в отеле, зарезервированном для изоляции и карантина пассажиров, во время внутреннего полета, а затем дома в семье. Эпидемиологическое расследование также выиграло от использования кадров с видеонаблюдения и секвенирования генома", - комментирует журналист. "По мнению авторов, их исследование свидетельствует в пользу "передачи SARS-CoV-2 аэрозолями без прямого контакта между людьми". Они делают вывод о том, что их результаты подтверждают необходимость введения строгих процедур пограничного контроля для стран, нацеленных на ликвидацию Covid-19, а также интеграции геномных данных в эпидемиологические исследования", - резюмирует Марк Гозлан. Источник: Le Monde