Российские шпионы в предвыборной кампании Болгарии

"Болгария раскрыла шпионскую сеть. Правительство говорит об историческом успехе. При этом вопросы вызывает не только момент обнаружения шпионов незадолго до выборов", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В пятницу генеральная прокуратура в Софии сообщила об аресте шести граждан Болгарии, подозреваемых в работе на российскую военную спецслужбу ГРУ. При этом речь идет о действующих или бывших сотрудниках болгарских спецслужб, в большинстве случаев высокого ранга", - передает журналист Фолькер Пабст.

"Сеть возглавлял Иван Илиев, бывший офицер главного штаба военной спецслужбы, которого ведомства называют "резидентом". Его жена, гражданка Болгарии и России, выступала связной с российской стороной".

"По данным генерального прокурора Ивана Гешева, за группой наблюдали на протяжении 1,5 лет. Ее задачей было сбор секретной информации о Болгарии, а также о НАТО и работающих в стране американских службах".

"Премьер-министр Бойко Борисов и близкий к нему генеральный прокурор Гешев стараются подчеркивать предполагаемый масштаб скандала и тем самым величину своего успеха. Гешев заявил, что это беспрецедентный случай с 1945 года. В понедельник министерство иностранных дел объявило двух российских дипломатов персонами нон грата".

"Борисов уже ранее призывал Москву остановить шпионскую деятельность в отношении его страны. Поддержку он получил от партнеров по НАТО в Вашингтоне и Лондоне. (...) Россия тем временем все отрицает. Весь этот скандал является очередной попыткой вбить клин в отношения России и Болгарии, заявило посольство в Софии".

"Болгарию и Россию связывают близкие, но крайне сложные отношения, которые не описать известным язвительным изречением о том, что Болгария - это троянский конь Москвы в Евросоюзе".

"Россия обладает значительным влиянием и пользуется некоторым расположением в стране, тесно связанной с ней в историческом, культурном и экономическом плане. В то же время Болгария, будучи государством-членом НАТО, в политическом и военном смысле ориентируется явно на Запад и не страшится конфронтации. В прошлом году из страны было выдворено четыре российских дипломата", - указывает издание.

"Борисов старается извлечь максимальную выгоду из спора с Россией. 4 апреля в Болгарии состоятся выборы, что как минимум обращает внимание на время скандала. Его партия ГЕРБ, набирающая в опросах без малого 30% голосов, вероятно, снова станет самой внушительной политической силой, однако ввиду предсказуемой потери голосов новая коалиция с националистами на практике будет исключена".

"Тема России помогает прежде всего в позиционировании против второй по величине политической силы в стране - социалистов - и поддерживаемого ими президента Румена Радева, - поясняет издание. - Борисов любит представлять себя единственным гарантом прочных отношений Болгарии с Западом. Бывший генерал ВВС Болгарии Радев считается скорее пророссийски настроенным".

"Молодые партии, продвигающие идею о том, что люди устали от коррумпированного истеблишмента, вероятно, войдут в число победителей выборов. (...) На фоне ожидаемой фрагментации партийного ландшафта наблюдатели ждут сложного процесса формирования правительства после выборов", - пишет NZZ.