23 марта 2021 г. Александр Виндман и Гарри Каспаров | The Washington Post В России не Навальный против Путина, а демократия против авторитаризма "25 февраля Amnesty International лишила заключенного в тюрьму российского оппозиционного лидера Алексея Навального статуса узника совести. Этот шаг, обособляя его, был грубой ошибкой, которая подрывает борьбу российского народа против путинизма. Если международное внимание будет по-прежнему сосредоточено только на личности, а не на протестном движении, это будет препятствовать развитию оппозиционного движения в России и затормаживать ответную реакцию демократического мира на путинский авторитаризм", - пишут на страницах The Washington Post Александр Виндман, подполковник в отставке и бывший директор по европейским делам Совета по национальной безопасности США, и Гарри Каспаров - председатель Фонда защиты прав человека и Renew Democracy Initiative. "Российские службы безопасности знают, что легче бросить тень и уничтожить человека, чем движение. Объявление Amnesty оказало содействие стремлению Кремля вывести из строя самый серьезный почти за десятилетие вызов режиму Путина. (...) Между тем вокруг Навального разгорелись дебаты. Одни утверждают, что Навальному следует дать Нобелевскую премию мира или сравнивают его с Махатмой Ганди и Нельсоном Манделой. Другие напротив ставят под сомнение его личные и политические убеждения, особенно в связи с этнонационализмом и Украиной, - говорится в статье. - Похвала и критическое внимание оправданы, но они отвлекают. Проведение этих дебатов в настоящий момент ставит телегу впереди лошади. Россияне могут в конечном итоге избрать кандидата в президенты такого, как Навальный, но в путинской России свободные и справедливые выборы остаются далеко за горизонтом. Вопрос сейчас в том, ты за или против авторитаризма. Поддержка Навального как политического кандидата не является обязательным требованием для поддержки освобождения Навального и демократической России". "Вокруг Навального как вероятного демократического преемника Путина не должно быть культа личности. Это жизненно важно, учитывая, что протесты без лидера вызывают больше сочувствия у среднего россиянина. Вместо того, чтобы изображаться как борьба за власть между двумя людьми, покушение на убийство и несправедливое заключение в тюрьму оппозиционного лидера должны представляться в рамках антиавторитарного движения", - говорится в публикации. "(...) Если должен объединиться здоровый демократический фронт, оппозиция должна выжить и процветать в отсутствие Навального. Есть реальная вероятность того, что Навальный погибнет во время тюремного заключения, - считают Виндман и Каспаров. - Движение не может умереть вместе с ним, иначе его возвращение в Россию будет бессмысленным". (...) "Фокусом международного внимания должны стать те россияне, кто выдерживает морозы, дубинки и аресты, чтобы бороться за право голоса в своем будущем и будущем своей страны. Спустя более 20 лет россияне, особенно молодое поколение, устали от Путина и повальной коррупции, разочарованы эрозией их свобод и ощутимыми провалами, такими как рост цен на продукты питания и на коммунальные услуги. Они борются за свободу выбирать другой путь, а не за то, чтобы возвести Навального на вершину Кремля". "С новым фокусом на движение, а не на этого человека, Запад должен усилить свою поддержку свободной и демократической России (...)", - полагают авторы публикации, призывая западные демократические страны отстраниться от режима Путина - в частности, Германия, по их мнению, должна пересмотреть свои деловые связи с Москвой в отношении газопровода "Северный поток-2". "(...) Американские и британские чиновники уже, по сообщениям, взвешивают дополнительные санкции, начиная от мер против олигархов и кончая нацеливанием на суверенный долг России и "Северный поток-2". "Если мы в кругу демократических стран потерпим неудачу, Путин, его олигархи, его потакатели и структура мафиозного государства, построенная вокруг них, будут знать, что они могут подавлять проявления демократии с помощью избиений, арестов и убийств - и мы будем соучастниками. Момент требует действий, а не дебатов", - заключают они. Источник: The Washington Post