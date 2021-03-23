Страшная рутина

"В США вооруженный мужчина убил 10 человек. Это повторяющаяся трагедия. Но неограниченное право на оружие по-прежнему важнее жизни", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Джо Байден не хотел ждать. И все-таки опоздал. Спустя ровно три года после того, как 19-летний подросток застрелил 17 человек в средней школе в Паркленде во Флориде, 14 февраля 2021 года президент США призвал Конгресс провести реформу законов об оружии. Не нужно ждать следующей смертельной атаки с применением оружия, аргументировал Байден".

"Но спусковой крючок оружия нажимается быстро. Гораздо быстрее, чем тягостный процесс политической реформы по эмоциональному вопросу. Поэтому в понедельник вечером американцам в очередной раз пришлось наблюдать страшные и все же слишком знакомые кадры. (...) Десять человек были застрелены в супермаркете города Боулдер в Колорадо. (...) Вероятно, следователи найдут ответы на вопрос о том, что стало мотивом преступления. Но это не сильно повлияет на обычаи политики. Демократы будут призывать к ужесточению законов об оружии, республиканцы - громогласно предостерегать от этого", - указывает журналистка Рике Хаверц.

"Введение проверки личных данных при любой покупке оружия, запрета на винтовки и полуавтоматическое оружие, продажи магазинов большой емкости, упразднение иммунитета для производителей, которые сознательно пускают в оборот военное оружие - таковы предложения правительства Байдена".

"Только за один прошлый год организация Gun Violence Archive насчитала более 600 случаев массовой перестрелки в стране. К тому же никогда в истории не покупалось столько оружия, как в 2020 году: ассоциация National Shooting Sports Foundation насчитала 21 млн проверок при продаже оружия, что на 60% больше, чем в предыдущем году. Треть всех граждан указывает, что владеет оружием. 42%, по данным Pew Research Center, проживают в семье, где имеется оружие. Около 331 млн американских граждан владеют примерно 393 млн единиц оружия. По данным Small Arms Survey, это 40% всего оружия в мире", - говорится в статье.

"Факты, говорящие в пользу реформы законов об оружии, можно перечислять сколь угодно долго. Рационального аргумента против нее нет. Любимый аргумент экс-президента Дональда Трампа и могущественного оружейного лобби NRA о том, что демократы отбирают у американцев их оружие, нельзя считать таковым. Ни один демократ не стал бы оспаривать право на собственное оружие. Это было бы слишком сильной атакой на Конституцию, которую сложно было бы объяснить".

"Демократы и Джо Байден пропагандируют "законы об оружии, соответствующие здравому смыслу". (...) Благодаря большинству в Конгрессе, теперь у них есть шанс "продавить" реформу. Но стоит опасаться, что для масштабных, последовательных мер большинства не достаточно. Повсеместные проверки при покупке оружия: возможно. Запрет определенного оружия: точно нет. Республиканцы знают своих избирателей. И право на владение винтовкой там все еще перевешивает человеческую жизнь", - констатирует Die Zeit.