Если не будет референдума, Каталония немедленно провозгласит независимость

"Правительство Каталонии уже подготовило механизм, чтобы "привести в действие" немедленное отделение Каталонии от остальной Испании, если центральное правительство воспрепятствует проведению референдума о независимости, который планируется на конец сентября или начало октября", - утверждает журналист El Pais Рафа де Мигель. "El Pais получила доступ к секретному черновику "Закона о юридической переходности", известного как "закон о разрыве". Речь идет о документе, который призван служить временной каталонской конституцией в течение двух месяцев - срока, который, согласно тому же тексту, будет у парламента для запуска учредительного процесса, результатом которого станет "парламентская республика" Каталония", - говорится в статье. "Если испанское правительство фактически воспрепятствует проведению референдума, этот закон вступит в силу полностью и немедленно, когда парламент засвидетельствует это препятствие", - утверждается в финальном положении чернового варианта закона.

Газета комментирует: "Все более сильные трения внутри блока сторонников независимости переросли в состязание за то, кто зайдет в своих планах дальше всех, и послужили катализатором для ускорения движения, которое не имеет обратного хода".

В документе содержится вопрос для референдума: "Вы хотите, чтобы Каталония была государством, независимым от Испании?" По словам автора, в документе указано: если большинство голосов будет подано "за", причем даже с маленьким перевесом и в условиях, когда минимальный порог явки на референдум не устанавливается, "решение будет ратифицировано и обретет обязательную силу".

Автор утверждает, что в документе также описаны все детали разрыва: например, кто станет гражданами Каталонии и как можно будет получить гражданство.

Издание подчеркивает: благодаря поправкам в регламент, которые уже приняты, парламент Каталонии сможет одобрить этот текст в одном чтении. "Процесс обретения независимости будет запущен за 48 часов, в условиях, когда оппозиция будет бессильна среагировать", - говорится в статье.