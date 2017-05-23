Самое дорогое консульство Испании - в Москве - приносит много денег за визы

Чтобы обосновать плату за испанское консульство в Москве (135 тыс. евро в месяц), испанское правительство ссылается на "высокие" доходы от выдачи виз, получаемые через это представительство, сообщает журналист El Pais Х. Х. Гальвес.

Издание поясняет: так правительство ответило на депутатский запрос, сообщив, что в 2016 году это консульство принесло бюджету 17 млн евро (16,4 млн - сбор за визы, 500 тыс. евро - за другие операции вроде удостоверения документов).

Ранее депутат от партии "Граждане" ("Сьюдаданос") Фернандо Маура осудил правительство за то, что "арендная плата [за консульство в Москве] вдвое выше, чем за другие испанские консульства". По данным министерства, за аренду консульств в Нью-Йорке и Женеве Испания действительно платит примерно вдвое меньше (69889 и 55013 евро соответственно). Правительство также подчеркнуло, что в Москве удалось договориться о снижении арендной платы вдвое, а объемы работы в этом консульстве большие.