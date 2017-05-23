Российская пропагандистская кампания в Сирии адресована домашней публике

"Ранее в этом году "Закят", известный мусульманский благотворительный фонд из Москвы, отправился с подарками из российской столицы в лагеря беженцев в Ливане", - пишет Foreign Policy.

"Его сотрудники раздавали ярко-розовые матрасы, подушки и российские шоколадки сирийским детям. Их работа была позже представлена главным российским муфтием Равилем Гайнутдином маленькой группе в основном мусульманских журналистов в новой главной мечети Москвы, куда каждую неделю на пятничную молитву стекаются 15 тыс. верующих", - отмечает корреспондент издания Эми Феррис-Ротман.

"С момента этой поездки в феврале в "Закят" потекли денежные пожертвования от российских мусульман. Они, в свою очередь, направляются на Ближний Восток: для детей из лагерей беженцев в Ливане строится школа, планируется поездка мусульман из Чечни в Сирию для восстановления исторических минаретов и строительства приютов для сирот в стране", - говорится в статье.

"Когда наши люди видят ситуацию в Сирии, они всерьез страдают, они на самом деле беспокоятся. Они знают, что должны помочь, - говорит директор фонда "Закят" Рифат Измайлов. - Как россиян, можно сказать, нас не все приветствуют, но для нас как мусульман, хвала Аллаху, все обернулось хорошо".

"Одной из крупнейших внутренних проблем Кремля всегда было выстраивание отношений с 14 млн российских мусульман, которые составляют десятую часть всего населения страны", - пишет Феррис-Ротман. Ситуация только осложнилась с тех пор, как Россия оказалась непосредственно вовлеченной в сирийскую войну два года назад. Москва защищает шиитское правительство, несмотря на то, что российские мусульмане в подавляющем большинстве сунниты, отмечает издание.

Вместе с целым рядом других тщательно продуманных пиар-ходов Кремль надеется продемонстрировать мусульманскому населению России, что страна действует "в солидарности с мусульманским миром", говорит российский исламовед и политолог Алексей Малашенко.

"Российские власти хотят показать мусульманам в стране, что они не против них, - считает Ахмед Ярликапов, старший научный сотрудник МГИМО. - Помощь Сирии - это не пропаганда, а способ направить мысли людей в определенное русло без применения силы".

В дополнение к гуманитарной помощи правительство приняло другие меры для умиротворения российских мусульман. В 2015 году Путин открыл огромную московскую Соборную мечеть. "Путин также активно выступал в поддержку создания новой крупной Исламской академии, которая должна открыться этой осенью в Центральной России. Власти Москвы заявили в этом месяце, что они рассматривают просьбу открыть пляж только для мусульман на берегу реки, где мужчины и женщины будут купаться раздельно", - говорится в статье.

Издание также упоминает визит в Дамаск муфтия Чечни Салах-Хаджи Межиева, встретившегося с президентом Башаром Асадом. Лидер Чечни Рамзан Кадыров, комментируя совместную фотографию Межиева и Асада, написал у себя в Instagram, что ведется обсуждение некоторых предложений "по его просьбе", в том числе восстановления исторических и ныне разрушенных мечетей в Хомсе и Алеппо. Также были намечены планы открытия филиала Дамасского университета в Грозном, отмечает издание.

Российский Северо-Кавказский регион также оказался в центре нового российско-сирийского фильма, сообщает Феррис-Ротман. "Пальмира", психологический триллер, будет снят в Санкт-Петербурге и в самом древнем городе в центральной части Сирии. Главный герой - российский мусульманин из Дагестана - отправляется в Сирию на поиски своей жены, примкнувшей к "Исламскому государству"*.

"Это метафора: если вы спасете свою семью, вы спасете мир", - говорит режиссер и сценарист фильма Иван Болотников.

Российское министерство культуры снимает фильм с участием сирийской актрисы и активной сторонницы Асада Сулаф Фавакерджи. Известная во всем арабском мире по мыльным операм, Фавакерджи потеряла популярность в регионе из-за поддержки сирийского режима, но нашла новых поклонников в России, пишет издание. "Мусульмане не изображаются в фильме в негативном свете, кроме участников ИГИЛ*", - говорит Болотников.

По данным опросов Pew, почти половина российских мусульман заявила, что отдает часть своих доходов нуждающимся, что является одним из основных принципов исламского учения, пишет издание. Автор отмечает, что и небольшие исламские благотворительные фонды начали собирать средства на помощь сирийцам, в частности, номинально светский фонд "Солидарность" (Москва).

Его директор Лилия Мухамедьярова посмеялась над идеей о том, что Кремль имеет отношение к тому, кого они поддерживают. "Желание (помочь сирийцам) идет от общества, - говорит она. - Мы не виноваты в том, что мусульмане так активно занимаются благотворительностью".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.