23 мая 2017 г. Чарльз Купчан | Financial Times Визит Дональда Трампа в ЕС дает возможность разрешить украинский конфликт С тех пор как он вступил в должность, Дональд Трамп отвернулся от Украины, в основном игнорируя незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году и ее продолжающуюся агрессию в Донбассе, пишет в колонке для британского издания Financial Times Чарльз Купчан, профессор международных отношений в Джорджтаунском университете, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (Нью-Йорк) и бывший специальный помощник президента Барака Обамы по делам национальной безопасности. "Цена пренебрежения высока, - говорится в статье. - Конфликт на востоке Украины продолжает уносить жизни - на данный момент около 10 тыс., - и может легко начаться его эскалация; кровопролитие отпугивает инвесторов и ставит под угрозу способность страны превратиться в успешную демократию; а нарушение Россией суверенитета Украины стоит на пути значимой перезагрузки отношений России и Запада. Когда столь многое поставлено на карту, американский президент должен прибыть в Европу на этой неделе, имея в своем распоряжении политику по Украине". По словам американского политолога, есть пять решающих составляющих для дипломатической сделки по Украине. "Во-первых, Вашингтон должен играть более прямую роль в переговорах и реализации Минских соглашений - базы, по которой уже достигнута договоренность, чтобы закончить конфликт в Донбассе в обмен на автономию региона", - считает Купчан. Первом шагом администрации Трампа на этом пути должно стать назначение специального представителя на этих переговорах, добавляет эксперт. "Во-вторых, - говорится далее, - Трамп должен обязаться сохранять санкции по России, пока она не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений, а также убедить европейских партнеров делать то же самое". "В-третьих, - продолжает эксперт, - Вашингтон и его европейские партнеры должны дать понять России, что она должна покончить с насилием в Донбассе перед тем, как Украина предоставит региону автономию". "В-четвертых, при условии, что Москва выполнит требования и насилие в Донбассе пойдет на убыль, украинский парламент должен продвинуться по необходимому, согласно Минским соглашениям, законодательству, включая законы о выборах в Донбассе, региональной автономии Донбасса после выборов и амнистии для большинства сепаратистов. (...) Западные правительства должны внушить Киеву, что их поддержка зависит от готовности Украины выполнить ее обязательства", - пишет экс-советник Обамы. "В-пятых, по поводу Крыма, Запад должен проводить политику "расходящихся мнений" ("agree to disagree" policy). (...) Компромисс состоит в том, чтобы сохранять санкции против России, связанные с Крымом, и продолжать признавать полуостров частью Украины - но в то же время двигаться в сторону нормализации отношений с Москвой, если она реализует Минские соглашения", - предлагает Купчан. "Прибыв в Европу с убедительным планом, чтобы разрешить конфликт на востоке Украины, Трамп, вероятно, сможет сделать невозможное, - подытоживает эксперт. - Если он сможет совершить дипломатический прорыв на Украине, он сразу же подготовит почву для желанного для него улучшения отношений с Москвой, в то же время продвигая трансатлантическую солидарность". Источник: Financial Times