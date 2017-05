23 мая 2017 г. Шон Уокер | The Guardian Президент Филиппин Дутерте летит в Москву для встречи с "героем" Путиным Родриго Дутерте "встретится со своим "любимым героем" Владимиром Путиным и попытается переориентировать геополитические альянсы своей страны: еще больше отдалиться от США и двинуться к Москве", прогнозирует корреспондент The Guardian Шон Уокер. Президент Филиппин ругает США и говорит, что доверяет только двум крупным мировым державам - России и Китаю. В прошлом году, находясь с визитом в Китае, Дутерте сказал, обращаясь к китайской аудитории: "Я переориентировался на ваш идеологический поток и, возможно, также поеду в Россию, чтобы поговорить с Путиным и сказать ему, что мы втроем против всего мира: Китай, Филиппины и Россия. Другого пути нет". Издание отмечает: "Россия воздерживается от критики "войны с наркотиками", развязанной Дутерте. Правозащитные организации утверждают, что эта война повлекла за собой тысячи убийств без суда и следствия". "По словам Дутерте, одна из главных целей его поездки в Россию - получить высокоточное оружие для применения против боевиков-исламистов в своей стране. Когда в конце прошлого года стало известно, что Госдепартамент США приостанавливает поставки тысяч винтовок филиппинской полиции, Дутерте сказал, что обратится к России", - говорится в статье. "Он даже намекнул, что может согласиться на некий официальный военный союз с Россией", - пишет автор. Издание замечает: "Однако Белый дом дал понять, что во внешней политике будет делаться меньший упор на правах человека". В апреле президенты Трамп и Дутерте побеседовали по телефону, и президент США, к ужасу правозащитников, пригласил филиппинского коллегу посетить США. Источник: The Guardian