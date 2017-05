23 мая 2017 г. Оуэн Джонс | The Guardian Манчестер сейчас страдает, но его дух превозможет эту жестокость "Ненависть, которая толкает кого-то на то, чтобы подорваться в толпе детей и подростков на концерте, невозможно осмыслить, измерить, до конца понять", - пишет активист и обозреватель британской газеты The Guardian Оуэн Джонс о теракте на стадионе "Манчестер-арена". "Но Манчестер показал следующее: какова бы ни была ненависть в голове этого жалкого и извращенного преступника - чье имя должно быть забыто, - она никогда не сравнится с любовью и солидарностью Манчестера, - говорится в статье. - И тех жителей города, которые предоставили свои дома незнакомцам. И таксистов, которые бесплатно подвозили домой. Это были инстинктивные реакции, потому что неотъемлемой частью души жителей Манчестера является забота друг о друге". "Вчера Манчестер был одним из величайших городов на Земле и остается таковым сегодня, - пишет Джонс. - Теплота, солидарность, уникальный манчестерский юмор, все это будет процветать, как и прежде". "Когда станут известны имена погибших и их близкие поделятся с нами тем, кем и какими они были, давайте все помнить только об одном, - призывает обозреватель газеты. - Давайте праздновать теплоту и талант Манчестера. Давайте подчеркивать все то, что объединяет это многообразное общество, и отвергать тех, кто толкает нас делать обратное. И давайте помнить, что какой бы извращенный мотив ни использовался, чтобы рационализировать массовое убийство смеющихся подростков и детей, Манчестер всегда превозможет". Источник: The Guardian