23 мая 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп в Израиле: заявления и реальная политика Президент США начал двухдневный визит в Израиль с грубоватого для Биньямина Нетаньяху суждения: если Израиль действительно хочет мира с арабскими соседями, его ценой будет урегулирование противостояния с палестинцами, пишет The New York Times. Трамп подпитывает нереалистичные ожидания, полагает Die Welt. Бывший советник Обамы уверен, что "холодная реальность" согнет и Трампа. "Президент Трамп начал двухдневный визит в Израиль с грубоватого, с позиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, суждения: если Израиль действительно хочет мира с арабскими соседями, его ценой будет урегулирование длящегося несколько поколений противостояния с палестинцами", - пишут корреспонденты The New York Times. "Долгие годы Нетаньяху пытался перекалибровать отношения с суннитскими арабскими странами, чтобы совместно противостоять возглавляемому шиитами Ирану, отодвигая палестинский спор на второй план. Однако Трамп, прибывший в Иерусалим после встреч в Саудовской Аравии, показал, что он и те арабские государства считают соглашение с палестинцами неотъемлемой частью нового порядка в регионе", - говорится в статье. "Арабские страны все яснее осознают, что у них есть с вами общее дело - противостояние угрозе, которую представляет собой Иран, и это действительно угроза, тут нет никаких вопросов", - сказал Трамп. Сможет ли карьера Трампа, построенная на заключении коммерческих сделок, преобразоваться в успех в мире дипломатии? - рассуждают журналисты. "Трамп стремился выставить напоказ свою дружбу с Нетаньяху. Два политика пообедали вместе с женами и называли друг друга "Дональд" и "Биби", - говорится в статье. - Но ни один публично не назвал никаких шагов к мирному соглашению. Трамп не стал официально признавать Иерусалим столицей Израиля. Не стал он и публично принуждать Израиль прекратить строительство поселений на Западном берегу, на что надеялись палестинцы". Громкие заявления президента США будят надежды на более решительную политику Вашингтона не только в Израиле, но действия Трампа полны противоречий, замечает корреспондент Die Welt Рихард Херцингер,. Израильское руководство наверняка с удовлетворением слушало заявления Трампа в Саудовской Аравии. Режим мулл, заявил он, "финансирует и обучает террористов, боевиков и другие экстремистские группы, множит хаос и разрушения". При поддержке Ирана Башар Асад совершает "невыразимые преступления". И пока Тегеран не готов к миру, "все осознающие моральную ответственность страны должны объединиться для изоляции Ирана", уверен глава Белого дома. "Боевой клич, брошенный Трампом в ответ на шиитско-исламистскую политику экспансии Тегерана, означает окончательный разрыв с курсом Барака Обамы. Тот предпочитал Иран суннитско-арабским силам в регионе", - утверждает Херцингер. "Но, если Трамп справедливо клеймит деструктивную и агрессивную роль Ирана, прежде всего в Сирии, почему он не укажет в этой связи и на Россию? Почему он вычеркнул пункт, касающийся свержения Асада и вместо это пропагандирует альянс с Москвой в борьбе против ИГИЛ*?" - говорится далее. Это наталкивает на мысль, не объясняются ли подобные противоречия тесными связями Трампа с Кремлем, рассуждает Херцингер. "Его помпезные выступления на Ближнем Востоке неплохо помогают ему увести внимание общественности от расследований, связанных с его сомнительными отношениями с путинским режимом, а они (...) могут даже стоить ему президентства", говорится в статье. "Тот факт, что Трампа, по всей видимости, связывают с саудитами тесные бизнес-отношения, бросает тень на его эмоциональную поддержку Эр-Рияда", - отмечает автор. Гигантские масштабы оружейных поставок из США в Саудовскую Аравию, о которых Трамп договорился в Эр-Рияде, ставят под сомнение абсолютное военное превосходство Израиля в регионе. Еще одним противоречием автор считает и "забытое" Трампом предвыборное обещание перенести посольство США в Иерусалим, равно как и поддержать израильскую политику по строительству поселений. "Вместо этого Трамп ищет близости с лидером ПА Аббасом", - говорится в статье. Многих израильтян, надеявшихся обрести друга в лице Трампа, постигло разочарование, когда появилась информация, что Трамп якобы передал русским важные разведданные, полученные от Израиля. И тем не менее, сегодня все-таки превалируют надежды на новый толчок оказавшимся в тупике палестино-израильским отношениям. "Политика лавирования Обамы между громкими, но остававшимися без последствий требованиями, и затянувшимся бездействием смущала и отталкивала как палестинское, так и израильское руководство", - констатирует Херцингер. Остается только надеяться, что честолюбивые ожидания снова не закончатся отчаянием. Бывший советник Барака Обамы по внешней политике Чарльз Купчан считает, что слова, твиты и обещания Трампа вряд ли соответствуют реальности даже на этот раз - когда на кону стоят Израиль и палестинский вопрос, пишет журналист La Repubblica. "И не важно, что Трамп стал первым американским президентом, отправившимся к Стене Плача в Иерусалиме, и что он нарушил традиционных американский подход "двух государств" по палестинскому вопросу", - отмечает автор. Профессор Купчан заявил в интервью газете, что реальная политика, или, как он выражается, "холодная реальность", согнут даже Дональда Трампа. В обещаниях президента США "нет чувства реальности", полагает эксперт. "Перенести посольство в Иерусалим - это опасный и нереалистичный шаг, а по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан он уже пошел на попятную", - сказал Купчан. "Трамп говорит об "окончательном соглашении" между Израилем и палестинцами", - отметил журналист. "Я смотрю на это с большим скепсисом, - отреагировал политолог. - Между сторонами не ведутся настоящие переговоры. Продвижений будет очень мало. А президенту придется вновь поддержать решение по принципу "двух государств". "Что вы думаете по поводу призыва Трампа к изоляции Ирана?" -"И это заявление мне кажется нереалистичным, - ответил Купчан. - Соглашение по ядерной программе Ирана продержится еще долго; в Ираке США сражаются против ИГИЛ* вместе с шиитами, включая милицейские формирования Тегерана. И потом, если Трамп и в самом деле хочет найти решение в Сирии, ему придется вести переговоры с Россией и Ираном". Как Россия отреагирует на гневные выпады Трампа против Ирана, союзника Москвы? - спросил репортер. "Вот почему я мало верю словам президента, - ответил политолог. - Трамп хочет улучшить отношения с Россией. Он не сможет не принимать это во внимание, когда речь зайдет об Иране". Эксперт прогнозирует, что, несмотря на твердый кулак Трампа, "закат Запада продолжится, потому что ни у кого нет желания и силы встать на место США. Но я боюсь, что с таким президентом, как Трамп, США потеряют моральный авторитет в мире, если Дональд продолжит со своей политикой "Америка прежде всего" пренебрегать американскими ценностями". По мнению Купчана, "ключевой вопрос - сможет ли Трамп преобразовать угрозу военной силы в дипломатию? Мы этого не знаем". Репортер Newsweek накануне визита Трампа в Израиль побеседовал с заместителем главного управляющего отелем в легендарном отеле King David в Иерусалиме и описал приготовления. Делегация Трампа заняла целый отель, шесть этажей и 1100 номеров по всему Иерусалиму, "заплатив много миллионов", рассказал Шелдон Ритц. По словам администратора, отель пошел на некоторые "финансовые затраты" в связи с визитом Трампа. Ему также пришлось оплатить переселение постояльцев, уже забронировавших номера. Как сказал собеседник издания, американских лидеров привлекает не столько помпезность King David, сколько сочетание его истории и мер безопасности, беспрецедентных на Ближнем Востоке. Над зданием размещаются воздушные шары с инфракрасными камерами, а канализацию под зданием обследуют с помощью роботов в поиске бомб. Окна в элитных апартаментах оснащены пуле- и ракетонепробиваемым стеклом. Системы кондиционирования защищены от проникновения газа. На сей раз в операции, названной израильскими силами "Голубой щит", более 10 тыс. полицейских, а также вертолеты будут "обеспечивать безопасность районов", которые посетит Трамп, сообщил Newsweek пресс-секретарь полиции Микки Розенфельд. Их действия "полностью скоординированы" с действиями американских служб безопасности, добавил он. Несмотря на все разговоры о чрезмерных приготовлениях, израильтяне довольны тем, что Трамп уделил первостепенное внимание визиту в регион, отмечает автор. "Что интересно: если бы Буш и Обама не были переизбраны, они бы не приехали в Израиль", - заметил Ритц (оба лидера посетили Израиль в свой второй президентский срок). *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.