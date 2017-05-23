Путин встретится с Макроном 29 мая в Версале, "несмотря на расхождения"

"Это символ, который не может не радовать Владимира Путина. Российский президент будет во Франции 29 мая, в день открытия выставки о Петре Великом в Большом Трианоне в Версале", - пишет Марк Семо во французской газете Le Monde. Его пригласил Эммануэль Макрон во время телефонной беседы в четверг 18 мая, по случаю которой главы государств, "несмотря на расхождение позиций по разным темам, вспомнили давние и особые отношения между двумя странами".

"Выставка, - говорится в статье, - отмечает 300-летие открытия посольства России этим царем, который хотел распахнуть "окно в Европу". Нельзя было и мечтать о лучшем поводе, чтобы дать новый старт отношениям, подорванным в последние годы аннексией Крыма, дестабилизацией востока Украины и российской военной поддержкой сил сирийского президента Башара аль-Асада".

"И все же французский президент хочет начать удачно, несмотря на то, что близкие к Кремлю СМИ отнюдь с ним не церемонятся", - отмечает журналист. "Речь идет о том, чтобы ответить на недоверие символами", - приводит автор комментарий Тома Гомара, директора Французского института международных отношений (IFRI).

"Содержание встречи - тяжелое, начиная с вопроса санкций, наложенных ЕС на Россию с осени 2014 года по причине поддержки ею повстанцев на востоке Украины, - сообщает издание. - Снятие санкций обусловлено полной реализацией Минских соглашений февраля 2015 года. Эти соглашения, достигнутые при поддержке Франсуа Олланда и немецкого канцлера Ангелы Меркель, позволили добиться прекращения огня и заложили основу мирного плана, который остался по большей части мертвой буквой. Париж также хотел бы, чтобы Москва, главный покровитель, вместе с Тегераном, сирийского режима, принудила бы его серьезно вести переговоры, чтобы найти политический выход из конфликта".

В завершение издание отмечает, что этот визит является "прежде всего возможностью для Владимира Путина в то время, как его политика сближения с Азией застопорилась, а отношения с США остаются напряженными". "Этот визит в Париж является словно отзвуком поездки 2001 года, во время которой [Путин] объяснил, что ЕС - естественный партнер России", - приводит автор комментарий Гомара. Но этого будет недостаточно, чтобы наладить то, что было разрушено позицией Кремля, пишет газета. "Потеря доверия еще сильнее в Берлине, который считает аннексию Крыма и российскую политику на востоке Украины угрозой европейской безопасности после 1991 года", - цитирует журналист директора IFRI.