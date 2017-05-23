Новая холодная война: Россия следит за США с военной базы в Никарагуа?

На протяжении почти двух месяцев Никарагуа пользуется спутниковой станцией, расположенной на базе к югу от Манагуа, чтобы отслеживать данные по наркотрафику, природным катаклизмам и прочим угрозам, пишет Newsweek.

Но так как оборудование пришло из России, США обеспокоены, что власти Никарагуа захотят следить не только за внутренними проблемами.

"Россия пожертвовала спутниковую станцию Никарагуа на фоне наращивания военных связей между двумя странами. В прошлом году Москва предоставила Никарагуа 50 танков T-72 с целью усовершенствования вооруженных сил этой страны. Эти дорогостоящие проявления международной дружбы вызвали опасения, что основная цель нового наблюдательного пункта в Никарагуа состоит в отслеживании активности США и отправке отчетов в Москву", - пишет автор статьи Кристина Сильва.

"Экономическое сотрудничество было фасадом, - сказал газете The Washington Post Роберто Ороско, исполнительный директор Центра расследований и стратегического анализа в Манагуа. - Чего русские действительно хотели, так это активного военного присутствия".

Правительство Никарагуа отрицало использование для наблюдения за Соединенными Штатами спутника, введенного в эксплуатацию 7 апреля. Орландо Кастильо, директор никарагуанской государственной телекоммуникационной компании, сказал Associated Press на прошлой неделе, что станция "ни за кем не следит", хотя и пользуется российской версией спутниковой системы GPS.

Пока США и Россия обмениваются недовольными высказываниями по конфликтам в Сирии, на Украине и в Афганистане, а также по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США в ноябре, Кремль, вероятно, стремится к созданию форпоста ближе к потенциальному противнику, считает Элиот Абрамс, бывший помощник госсекретаря при администрации Рейгана. Можете называть это новой холодной войной, заявил Абрамс NPR.

"Мы прошли через это. Мне кажется, что мы должны, в публичном или частном порядке, дать понять, что есть некоторые пределы", - сказал он.