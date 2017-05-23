Планы сноса домов в Москве настраивают жителей против партии Путина

"Московская предпринимательница Эльмира Шагиахметова до недавних пор никогда не ходила на акции протеста. Но 12 мая она и еще десятки тысяч россиян из среднего класса вышли на улицы, чтобы защитить то, чем очень дорожат, - свое жилье", - пишет в Newsweek журналист Марк Беннетс.

"Власти Москвы планируют снести не менее 5 тыс. жилых домов и переселить около 1 млн человек в высотные жилые башни. Это одна из крупнейших в мире программ переселения. Согласно закону, который предложил московский мэр Собянин, член партии "Единая Россия" президента Путина, жильцы, чьи дома предназначены под снос, не смогут выбирать свои новые квартиры, а в случае несогласия на переезд их привлекут к судебной ответственности", - говорится в статье.

По мнению критиков, программа имеет тревожные последствия для будущего прав собственности в России, она спровоцировала ярость в широких кругах. "Почему, черт возьми, я вдруг захочу переехать из дома, где живу всю жизнь, на 22-й этаж какого-то халтурно построенного адского муравейника?" - восклицает Шагиахметова в интервью изданию.

Многих обеспокоило и то, что закон позволяет застройщикам обходить нормы безопасности и экологические стандарты, а также объявлять "зонами реновации" целые районы. Люди боятся переселения в "районы, отдаленные от общественного транспорта", как пишет автор.

"Собянин говорит, что снос необходим для модернизации московского жилья, но рассерженные жители утверждают, что все это затеяно чисто ради обогащения застройщиков, связанных с правительством, и коррумпированных городских чиновников. Власти отвергают эти обвинения", - пишет автор.

По мнению автора, программа переселения москвичей может создать проблемы и для Путина, и для Собянина, которые в следующем году будут вновь баллотироваться на выборах.

"14 мая в центре Москвы до 30 тыс. человек вышли на марш против проекта закона, многие из них призывали к отставке Собянина. В отличие от более ранних протестов в Москве, в толпе было много пожилых людей, а также семьи с маленькими детьми", - пишет автор.

Противники законопроекта пока отказываются от официального альянса с антипутинским движением. И все же, на взгляд аналитиков, власти опасаются, что широкое недовольство проектом сноса радикализирует многих прежде аполитичных россиян.

"Пока главной силой сопротивления этому закону являются женщины, что необычно для российского общества, где доминируют мужчины", - отмечает издание.

Власти спешно приняли меры для смягчения обеспокоенности жителей, пишет автор. Рассмотрение закона во втором чтении в Госдуме отложено до июля. Путин 4 мая сказал, что "ничего не может быть навязано силой, и права граждан должны быть полностью соблюдены". Администрация Москвы пообещала, что будут сноситься лишь дома, где за снос выступает большинство жителей, и организовала электронное голосование. "Но критики говорят, что властям будет легко манипулировать голосованием", - отмечает автор.