23 мая 2017 г. Моника Левински | The New York Times Моника Левински: "Мечта Роджера Эйлса стала моим кошмаром" "Это не очередной некролог по Роджеру Эйлсу, который умер на прошлой неделе, через 10 месяцев после своего увольнения из Fox News. Это некролог по той культуре, которую он создавал и которая сильно ударила по мне", - пишет на страницах The New York Times Моника Левински, которая ныне является противником кибербуллинга и пишущим редактором в Vanity Fair. "Всего через два года после того, как Руперт Мёрдок назначил Роджера Эйлса руководителем нового информационного телеканала, мои отношения с президентом Биллом Клинтоном получили огласку. Эйлс, бывший политик-республиканец, рассказал об этой связи и последовавшем процессе и добился того, чтобы его телеведущие муссировали эту новость без конца, 24 часа в сутки", - вспоминает Левински. "И случилось чудо: новость привлекла зрителей и сделала их поклонниками Fox. Последние 15 лет Fox News является новостным каналом номер один, в прошлом году его доходы составили около 2,3 млрд долларов", - продолжает автор. Некоторые эксперты отметили, что зрители впервые узнали о Fox из-за этого кризиса. Джон Муди, ответственный редактор Fox, вспоминает этот период: "Сага о Левински привела нас на карту новостей". В другом интервью он сказал: "Моника стала сбывшейся мечтой для телеканала". "Их мечта стала моим кошмаром. Мой характер, внешность, моя жизнь - все это безжалостно обсуждалось. Правда и ложь хаотично смешались в угоду рейтингам. Мы с семьей сидели дома, опасаясь, что я попаду в тюрьму", - продолжает она. "Давайте не будем делать вид, что Fox News был единственным телеканалом, обильно освещавшим этот скандал. Телеканал Эйлса, возможно, стал пионером этого нового стиля телерепортажей, но и другие телеканалы беззастенчиво участвовали в этой гонке", - отмечает Левински. Ресурсы интернета тоже внесли свой вклад в эту культуру позора и желчи. Наш мир - мир кибербуллинга, троллей и твитов - был создан в 1998 году, утверждает Левински. Это, как сказал ее историк Николас Миллс, "культура оскорблений", когда охотники на самых беззащитных в угоду кликам и рейтингам получают щедрое вознаграждение. Ирония в том, что карьера Эйлса в Fox, который воспользовался секс-скандалом, чтобы создать своего телевизионного гиганта, рухнула из-за другого секс-скандала, участником которого оказался он сам. И есть некоторые позитивные признаки того, что новое поколение на Fox - Джеймс и Лаклан Мердок - похоже, хотят изменить культуру, созданную Эйлсом. "Все это не значит, что нам не нужна авторитетная консервативная точка зрения в СМИ - как раз наоборот. Из президентских выборов 2016 года мы извлекли для себя хотя бы то, что мы должны найти способ поощрения здорового и полноценного диалога и дебатов. Наши телеканалы должны быть местом для них", - заключает Левински, прощаясь с эпохой Эйлса. Источник: The New York Times