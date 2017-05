23 мая 2017 г. Анастасия Эдель | The New York Times Московская жилищная рулетка Тысячи москвичей вышли 14 мая на проспект Сахарова, чтобы протестовать против сноса 8 тыс. советских домов, на месте которых планируется построить высотные жилые здания, сообщает в The New York Times писательница Анастасия Эдель, автор книги Russia: Putin's Playground ("Россия: игровая площадка Путина"). "Люди, не желающие переезжать, - большое препятствие, с которым столкнулся город. Согласно закону [о реновации, автором проекта которого является мэр Москвы Сергей Собянин], владельцам квартир предложат "аналогичные" квартиры в "тех же или близлежащих районах". Но означает ли слово "близлежащий", что твой новый район будет таким же подходящим, как тот, в котором ты сейчас живешь? Будешь ли ты по-прежнему жить в шаговой доступности от метро? Как насчет школы, в которой учатся твои дети? Еще проблематичнее термин "аналогичный" (в противоположность термину "эквивалентный"), так как он подменяет объективную цену квадратного метра субъективным суждением городского служащего", - говорится в статье. "Московские власти претендуют на поддержку данной инициативы на уровне 80%. Даже если оставить в стороне правдоподобие таких чисел, это не решает вопроса, что делать с оставшимися 20% домовладельцев, которые по какой-то причине не хотят, чтобы их делали счастливыми против их воли, - указывает Эдель. - Предложенное решение отдает скорее старыми большевистскими методами, чем добросовестным управлением, как в "городе будущего". Согласно соответствующему закону, если две трети жильцов конкретного дома проголосуют за переселение, город выпускает ордер на снос и делает меньшинству, проигравшему голосование, предложение о переселении на условиях "не хочешь - не бери", с предуведомлением за 60 дней. Те, кто не проголосует, будут считаться выступившими за снос. Решение о переселении, согласно закону, не может быть оспорено в суде". "Российские официальные СМИ изображают нарастающее сопротивление как "чисто местное дело, - отмечает писательница. - Некоторые воспринимают его как форму нимбиизма (NIMBY - акроним, образованный от английского выражения not in my back yard - "не на моем заднем дворе". - Прим. ред.) и критикуют "зажравшихся москвичей" за неблагодарность за еще одно благодеяние, доставшееся им от властей. Однако люди - не дураки. Они понимают, что реновация в Москве - пилотный проект, после которого похожее золотое дно для строителей будет устроено и в других российских городах. Такие схемы обогащают олигархов, тогда как обычным людям приходится волноваться, не придется ли им в итоге жить рядом с местом переработки мусора. Этого опасаются жильцы печально известного дома по улице Годовикова". "Однако в этот раз, вероятно, правительство перешло границы дозволенного. Согласно репортажам, основанным на оценках полиции, 14 мая в демонстрации участвовало 8 тыс. человек, однако, судя по фотографиям, опубликованным в независимых СМИ, их было гораздо больше, ближе к 30 тыс. - числу, заявленному организаторами протеста. Протестующие, использовавшие уменьшительную форму имени Владимир, размахивали плакатами с надписями: "Вова! За кого ты нас принимаешь?" и "Ответ получите на выборах". Путина и его мэра предупредили", - резюмирует автор статьи. Источник: The New York Times