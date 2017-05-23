Почему Москва пересаживается на велосипеды так медленно?

Москва "идет вслед за международными тенденциями и предлагает пользоваться велопрокатом, однако город построил слишком мало велодорожек, и езда на велосипеде продолжает оставаться неудобной и опасной", говорится в репортаже обозревателя швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung Энн-Дорит Бой.

"Велосипед стали все чаще признавать в качестве средства передвижения", - рассказывает участница проекта по развитию велокультуры Let's bike it Надежда Жеребина. Она добавляет, что "если раньше велосипед считался исключительно спортивным снарядом или развлечением для детей, то теперь все больше людей начинают передвигаться посредством мускульной силы".

Малая революция, как говорится в статье, началась с появления велопроката, который в Москве ввели в том же 2013 году, что и в Нью-Йорке. Для москвичей и гостей столицы на 380 док-станциях доступны 3750 велосипедов, которые можно оплатить картами. В течение первого сезона было совершено 70 тыс. поездок, а в 2016-м - уже 1,6 млн. В то же время в Нью-Йорке в 2016 году на 10 тыс. велосипедах прокатились 14 млн раз.

Причины такого количественного разрыва многочисленны: помимо долгой русской зимы, играет роль еще и то обстоятельство, что если в Нью-Йорке власти быстро создали широкую сеть велодорожек, то в Москве любителям двухколесного транспорта приходится пользоваться тротуарами и проезжей частью. По словам Жеребиной, "велодорожек слишком мало, и они не всегда соответствуют требованиям безопасности, которые необходимы в Москве". К примеру, нарисованная полоса на обочине дороги не защищает велосипедиста от безнаказанно летящих на скорости 80 км/ч автомобилей.

Москва хотела до 2020 года построить много велодорожек, но сейчас "план, кажется, заморозили по непонятным причинам", рассказывает участник велоклуба "Яуза" Алексей Сидоров. Клуб добивается строительства велодорожки вдоль одноименной реки - длина пути из центра города до зеленых окраин должна составить 30 км. Некоторые отрезки уже готовы, но в целом строительство встало - и так по всему городу.

А вот чего хватает, так это громких пиар-акций. В конце мая Let's bike it уже в пятый раз организовал велопарад с тысячами участников. При помощи акций вроде "На работу на велосипеде" компании по пятницам побуждают своих сотрудников пересаживаться на велосипеды. В качестве спонсоров, по словам Жеребиной, выступают IT-компании и даже нефтяные концерны.

Между тем у властей, как подытоживает Бой, "все же может быть интерес выдать велореволюцию в качестве чего-то большего, чем она есть на самом деле. Так, в 2015 году оппозиционер Алексей Навальный вместе со своим "Фондом борьбы с коррупцией" проверил финансы велопроката и обнаружил массу нестыковок". Оказалось, что город и два банка-спонсора инвестировали в него так много денег, что каждый прокатный велосипед должен был стоить более семи тысяч швейцарских франков (более 405 тыс. рублей. - Прим. ред.). Сколько же было заплачено на самом деле, никто не знает, добавляет Neue Zuercher Zeitung.