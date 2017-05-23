Франциск и Дональд, тет-а-тет по климату: "Папа его убедит"

"Угроза Трампа выйти из Парижского соглашения по климату была одной из главных трудностей интенсивной работы ватиканской дипломатии в ожидании завтрашней встречи Дональда Трампа и Папы Римского, - сообщает Паоло Родари в La Repubblica. - И хотя многие в Ватикане хотят посмотреть на лицо американского президента, когда Франциск подарит ему английский экземпляр "Laudato Si?", своей экологической и антикапиталистической энциклики, доминируют слова о смягчении позиции, которые произнес по этому поводу несколько часов назад аргентинский епископ Марчелло Санчес Соррондо, глава Папской академии наук. "По климату, я думаю, что Папа его убедит. Трамп уже менял мнение по разным вопросам - возможно, изменит и по этому", - сказал прелат, одна из самых близких к Бергольо фигур".

"У Франциска нет готового решения, но он убежден, что примирительную роль могут играть религии, объединенные во имя защиты "общего дома", - информирует журналист. - Скорее всего, об этом он и будет говорить с Трампом".

"Не только экология, но и общество, экономика, международные отношения. На протяжении десятилетий не было такой неизмеримой дистанции между понтификом и американским президентом, - говорится в статье. - Поэтому завтрашняя встреча - одна из самых деликатных в расписании Франциска ("Я никогда не сужу о человеке до того, как с ним встречусь", - сказал Франциск, возвращаясь из Египта)".

"На фоне строжайших мер безопасности в Риме Трамп также встретится с президентом Итальянской республики Серджо Маттареллой и премьером Джентилони", - добавляет автор.

"После аудиенции у Папы Трамп встретится с кардиналом Пьетро Паролином, государственным секретарем Святого Престола, - информирует журналист. - Затем он посетит Сикстинскую капеллу и Собор Святого Петра с женой Меланией, которая в середине дня отправится в [детскую больницу] Bambino Gesù. Дочь Трампа Иванку в это время примут в Общине Святого Эгидия в Трастевере, где она увидится с группой женщин, ставших жертвами торговли людьми, и поговорит с ними об их опыте и о правах человека".