23 мая 2017 г. Оливер Муди, Том Уиппл | The Times Древняя челюсть наводит на мысль, что колыбелью человечества была Европа "Точные отношения между человекообразными обезьянами и людьми остаются под вопросом, однако некоторые эксперты полагают, что челюсть, найденная в Афинах 73 года назад, указывает на возникновение нового вида, - сообщают Оливер Муди и Том Уиппл в The Times. - Кривая челюстная кость может изменить первую главу истории человечества благодаря путешествию с участием нацистского геолога, первой королевы-консорта Греции и комка смолы из Музея естественной истории". "В 1944 году, когда немцы готовились выйти из Афин, один из них нашел небольшую окаменелость в бункере, выкопанном рядом с Башней королевы - донжоном в стиле псевдоготика, построенным королем Оттоном для своей гламурной жены, - говорится в статье. - Через семь с лишним десятков лет нижняя челюсть всплыла как свидетельство того, что колыбелью человечества может быть не Африка, а Европа. Команда палеонтологов утверждает, что челюсть может быть старейшим образцом [кости] нашего предка, определенно являвшегося человеком, хотя не всех убеждают их доводы". "Челюсть предполагаемого вида Graecopithecus freybergi, названного в честь Бруно фон Фрейберга, немецкого аристократа, который подобрал эту окаменелость в бункере, может перенести великий прорыв в эволюции на Балканы", - указывают авторы. Окаменелость, известная теперь под прозвищем "Эль-Греко", долгие годы лежала в архиве с ярлыком nomen dubium, "что по-латыни означает "мы точно не знаем, что это", говорится в статье. Впервые ее как следует осмотрел Г.Х.Р. фон Кёнигсвальд в 1972 году, принявший ее за кость протообезьяны, известной как понгид. После этого она оказалась в Музее естественной истории в Лондоне. Автор аналитической статьи, недавно опубликованной в онлайновом журнале Plos One, относит кость к периоду 7,2 млн лет до н.э. и утверждает, что особенности корней ее премоляров поразительно напоминают более поздних гомининов. Второй зуб "Эль-Греко", найденный в Болгарии, подтверждает эти сходства. Однако Питер Эндрюс, бывший глава отдела происхождения человека в лондонском Музее естественной истории, сказал, что такие же изменения премоляров отмечались у двух вымерших видов обезьян. Значит, твердого свидетельства того, что "Эль-Греко" был человеком, нет. "Это изменение функции премоляров наблюдалось у двух других видов ископаемых обезьян, не только ранних гоминоидов [подсемейство, включающее в себя гомининов, шимпанзе и горилл], так что его эволюционная значимость с точки зрения эволюции человека сомнительна", - сказал Питер Эндрюс. Источник: The Times