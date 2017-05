23 мая 2017 г. Шон О'Нилл | The Times Связан ли манчестерский террорист с джихадистами, возвращающимися из Сирии? Корреспондент The Times Шон О'Нилл сопоставляет вчерашний взрыв на стадионе в Манчестере с действиями Халида Масуда, направившего грузовик на людный тротуар на Вестминстерском мосту в Лондоне в марте. "Теракт, случившийся прошлой ночью в Манчестере, разительно отличается тем, что в ходе него использовалась мощная взрывчатка. Это первый случай успешного использования террористами взрывчатки в Великобритании с тех пор, как "Аль-Каида"* устроила зверства в Лондоне 7 июля 2005 года", - говорится в статье. Если Масуд, как доказало следствие, действовал один, то манчестерский террорист-смертник не мог обойтись без помощи. "Полиция и MI-5 уже знают, кто он, и предполагают, что он должен был получить помощь в приобретении или изготовлении взрывчатки", - сообщает О'Нилл. "Вероятно, бомбист был частью террористической ячейки, - говорится в статье. - Ключевая линия расследования сегодня заключается в выяснении того, не являлся ли он одним из 350 переполненных ненавистью джихадистов, которые вернулись в Великобританию из Сирии с полученным в боях знанием, как делать эффективные взрывчатые вещества. Или, возможно, у него были близкие связи с кем-то из них". "Дни ИГИЛ* и его халифата сочтены. В его поражении есть военная неизбежность. Однако яростная предсмертная агония "Исламского государства"* и иностранные боевики, бегущие из таких мест, как Ракка, представляют непредсказуемую и мощную угрозу", - говорится в статье. * "Аль-Каида", "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: The Times