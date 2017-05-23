Скоро каждый второй житель Гамбурга будет иметь миграционное прошлое

Через несколько лет "более половины населения немецкого Гамбурга будут составлять люди с миграционным прошлым, так как уже сейчас 50,4% проживающих в городе детей имеют хотя бы одного родителя, который родился не в Германии", пишет немецкая газета Die Welt.

Данные собраны в ходе специального исследования статистической службы Nord и актуальны на 31 декабря 2016 года. К примеру, в 2009 году число жителей Гамбурга с миграционным прошлым было на 7% меньше и составляло 28%.

Первое место среди людей с миграционным прошлым занимают выходцы из Турции - их в Гамбурге проживает 93123 человека. Второе место занимает Польша - 75264 жителя. На третьем месте оказался Афганистан с 41617 жителями, а на четвертом - Российская Федерация (33297). Пятое, шестое, седьмое и восьмое места достались Ирану (22061), Казахстану (20459), Сирии (13861) и Португалии (12903). На двадцатом месте оказались выходцы из Австрии (7859).

Помимо этого, статистическая служба выяснила, у каких групп лиц с миграционным прошлым чаще всего есть немецкое гражданство. В среднем немецким паспортом владеют 52,1% людей с миграционным прошлым. В частности, самую большую группу в 95% составляют гамбуржцы, чьи семьи раньше жили в современном Казахстане. По большей части это поволжские немцы, которые были депортированы в Казахстан Сталиным и с 70-х годов начали возвращаться в Германию. Второй по величине группой (73,8%) стали выходцы из России с аналогичной судьбой. На третьем месте оказались иранцы: из них 66,5% сейчас имеют гражданство ФРГ.