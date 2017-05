23 мая 2017 г. Бен Дипьетро | The Wall Street Journal Кризис недели: "Лаборатория Касперского" защищается от инсинуаций, связанных с Россией Фирма, занимающаяся кибербезопасностью, "Лаборатория Касперского" (Kaspersky Lab), штаб-квартира которой находится в России, оказалась "под кризисным микроскопом", пишет в блоге The Wall Street Journal журналист Бен Дипьетро. "Это произошло после того, как главы нескольких разведслужб США сказали, что опасаются вступать в деловые отношения с этой компанией ввиду ее предполагаемых связей с российским правительством", - поясняет он. Со своей стороны, "Лаборатория Касперского" распространила заявления, в которых назвала слова руководителей разведслужб "ложными утверждениями" и высказала мнение, что политические соображения не дают правительству США использовать "самую лучшую на рынке защиту конечной точки". "Лаборатория Касперского" подчеркнула, что "не имеет связей ни с одним правительством", ее глава Евгений Касперский через сайт Reddit ответил на вопросы и опроверг утверждения. Дипьетро публикует мнения экспертов о том, хорошо ли "Лаборатория Касперского" урегулировала этот кризис в плане связей с общественностью. Дэниэл Лофер (преподаватель маркетинга, Новая Зеландия) считает: "Лаборатория Касперского" отреагировала на обвинения правильно, но не идеально: "То, что профессор Лондонского королевского колледжа заявил: "Лаборатория Касперского" - не рука российского правительства", это хорошо, но неясно, достаточный ли это противовес для взглядов руководства разведслужб США. Компании нужен более заметный эксперт, который опроверг бы утверждения". Дженнифер Дженсон, владелица фирмы Six Degrees, считает удачным ходом то, что Евгений Касперский отказался давать интервью многим СМИ: "Он четко разъяснил позицию своей компании, и интервью ничего бы не прибавили - лишь дали бы дополнительные возможности для новых спекуляций. Ответы через Reddit создали убедительное впечатление, что для "Лаборатории Касперского" клиенты и коллеги - первоочередная забота". По мнению Дженсон, теперь лучший выход - "охотно содействовать любому расследованию и по возможности извещать клиентов и другие заинтересованные стороны о действиях компании", передает журналист. Каррин Уинтерс (MWW PR) возражает: то, что компания предпочла выражать свою позицию через блоги и ответы на вопросы на Reddit, "создает впечатление, что компании есть что скрывать, что она не выдержит проверку, если согласится дать интервью крупному СМИ". "Когда компания борется за жизнь - как минимум на рынке США - необходим более напористый подход", - считает Уинтерс. Источник: The Wall Street Journal