23 мая 2017 г. Павел Климкин | The Wall Street Journal Украина твердо поддерживает татар Крыма "73 года тому назад более 240 тыс. этнических татар были депортированы из Крыма", - пишет министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье, опубликованной The Wall Street Journal. "Эта все еще свежая историческая рана вскрылась вновь с незаконной аннексией Россией украинской территории в 2014 году и с продолжающимися репрессиями Москвы в отношении татарской общины", - говорится в статье. "Пытаясь восстановить остатки своей империи, Россия недавно прибегла к репрессивной политике против проукраинских крымских татар, которые наиболее громко выступают против кремлевского захвата земель на полуострове. На сей раз Россия не переселяет систематически все крымско-татарское население. Вместо этого она использует страх, запугивание и принуждение, чтобы вытеснить этих людей", - утверждает министр. Климкин сообщает, что Украина призывает к освобождению тех, кого незаконно заключили под стражу, а также "продолжает предпринимать усилия вместе с Международным судом ООН". Климкин пишет: "Я поклялся, что мы продолжим борьбу, и я призываю наших друзей и партнеров поддержать Украину, чтобы способствовать отмене нелегальной оккупации и аннексии полуострова. Только тогда можно будет наконец-то подвести черту под многолетней трагедией крымского народа. Сегодня свободные мужчины и женщины повсюду должны отождествиться с бедами крымских татар. Только тогда Россию можно заставить отказаться от ее преступных методов запугивания, а справедливость и чувство собственного достоинства смогут возобладать". Источник: The Wall Street Journal