Мелании Трамп приходится нелегко в качестве первой леди. Она до сих пор не переехала в Белый дом, и ее редко увидишь рядом с супругом. При этом, полагает автор публикации в Die Zeit Рике Хавертц, она могла бы играть серьезную роль в государстве.

"Завершая визит в Саудовскую Аравию, Дональд Трамп ненадолго перевоплотился в джентльмена. Подходя к трапу своего самолета, он отстал на шаг от супруги, как бы пропуская ее вперед. Но дальше он уже не мог сдерживаться и все-таки ее обогнал", - передает корреспондент.

"В ходе визита в Эр-Рияд Мелания Трамп не надевала головной убор. Она не первая, кто не стал выполнять все без исключения строгие правила относительно одежды, принятые в этой стране. На Мишель Обаме в 2015 году платка тоже не было. И кто же тогда возмущался? Правильно! Дональд Трамп. "Многие приветствуют то, что миссис Обама не носит платка в Саудовской Аравии, - но там они на это обижаются. А у нас и так достаточно врагов", - негодовал Трамп в Twitter. Похоже, во время нынешней поездки Трампа особенно не заботило, есть ли платок на голове жены".

"Положению Мелании не позавидуешь, ведь ее супруг вызывает такую противоречивую реакцию", - считает американская журналистка Кейт Андерсен Брауэр, автор книги о власти и роли первых леди Америки.

"Возможно, это связано с тем, что первая леди редко появляется в Вашингтоне, - размышляет автор. - В восточном крыле Белого дома, традиционной вотчине первых леди, сегодня пусто. Мелания стала первой супругой американского президента в истории, которая сразу после инаугурации не въехала в президентскую резиденцию". Официальный график встреч и мероприятий Мелании не загружен, и к тому моменту, когда у ее предшественниц уже была готова программа, супруга Дональда Трампа сумела разве что объявить о планах заняться такой темой, как противодействие кибербуллингу.

"Никогда еще суть понятия "первая леди" так не размывалась, как при президенте Трампе, нередко оскорбляющем женщин, принижающем их значимость и, вероятно, отводящем им роль не более чем трофея. Дочь Иванка стала его ближайшим советником в Белом доме - похоже, о супруге там никто и не вспоминает", - пишет Хавертц.

В сентябре Мелания планирует перебраться в Белый дом: сын Бэррон будет ходить в школу в Мэриленде, и она сможет сконцентрироваться на роли матери, значимость которой она подчеркивает в своих публичных выступлениях, - а также на выборе фарфора для 45-го президента США, иронизирует автор. При этом роль первой леди открывает огромные возможности. "Эти женщины невероятно влиятельны. И это реальная, принимаемая обществом власть", - говорит Брауэр.

Самая любимая американцами первая леди - Элеонор Рузвельт - "давала пресс-конференции исключительно журналистам-женщинам, а в 1939 году организовала выступление в Мемориале Линкольна для чернокожей оперной певицы, которой запретили выступать в других концертных залах", говорится в статье. "Барбара Буш запомнилась тем, что в 1980-е годы не побоялась обнять пациента со СПИДом и поцеловать инфицированного ВИЧ ребенка. Это изменило ход дискуссий, преисполненных предрассудками и страхами. Бетти Форд открыто объявила о своем алкоголизме, а Хиллари Клинтон имела собственное бюро в Белом доме, где занялась разработкой реформы здравоохранения, которая, правда, окончилась провалом", - повествует автор.

А Мишель Обама, непосредственная предшественница Мелании, вдохнула современность в Белый дом. "Хотя программа Мишель была весьма традиционной: здоровое питание и образование для девочек по всему миру - ей удалось привлечь к этим темам максимум внимания. В том числе и потому, что она была частой гостьей на рейтинговых ток-шоу. Она выступала и с политическими речами - особенно запомнилась ее речь на партийном съезде Демократической партии", - пишет Хавертц.

Большинство американцев сначала не понимали, как относиться к Мелании в роли жены президента, но сегодня, как показывает опрос CNN, 52% относятся к ней позитивно. С чем связано такое отношение, из опросов непонятно, отмечает автор: видимо, пока что она "не допустила грубых промахов во время появлений на публике".

"Но насколько убедительной в роли первой леди может быть супруга человека, который очевидно не справляется с президентством, меняет свою позицию как ему заблагорассудится и находится под давлением в связи со скандалом вокруг предположительных связей с Россией? - пишет автор. - Многие посмеиваются над темой, на которой хочет сосредоточиться Мелания Трамп. Если она намерена бороться с кибербуллингом, для начала должна отобрать у мужа сотовый - чтобы он не троллил весь мир в Twitter, таков посыл шуток".

Коль скоро Мелания хочет утвердиться в роли первой леди, ей нужно начать самостоятельно определять темы. "Мы должны продолжать работать над тем, чтобы в мире крепло уважение к людям вне зависимости от их половой принадлежности, уровня доходов и национальности. Мы должны помнить, что мы в первую очередь являемся представителями одного этноса - мы люди", - заявила она, выступая на церемонии вручения награды Госдепартамента США International Women of Courage Award. Она должна напомнить об этом супругу, если она говорила серьезно, а не просто зачитывала текст. "В противном случае в ближайшие годы ей предстоит выбирать фарфор и мило улыбаться на официальных фотосессиях", - резюмирует автор.