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23 мая 2018 г.
23 мая 2018 г.

Ольга Танас, Грегори Уайт, Хейли Уоррен | Bloomberg

Экономические достижения Путина не соответствуют его международным амбициям

"Для Владимира Путина первый в его новом президентском сроке Петербургский форум на этой неделе - шанс продемонстрировать свой геополитический предел досягаемости: на сцене к нему присоединятся лидеры Японии и Франции", - пишет Bloomberg.

"Но влиятельность политической публики на кремлевском шоу для бизнеса и инвесторов контрастирует с более скромными экономическими достижениями Путина", - подчеркивает агентство.

"Даже с учетом недавнего отскока цен на нефть восстановление идет неравномерно, а рубль все еще слаб, - поясняет Bloomberg. - Один положительный момент - рекордно низкая инфляция, но этого оказалось недостаточно для возобновления инвестиций, подорванных санкциями США и ЕС, а также неблагоприятным местным деловым климатом".

Bloomberg отмечает, что среди посетителей форума все еще мало ведущих глав компаний. "Влияние Путина в мировой экономике слабеет, а не укрепляется", - делает вывод агентство.

Хотя Путин пообещал в ходе нового президентского срока обеспечить "решительный прорыв" в уровне жизни, аналитики видят, что рост экономики отстает от остального мира. Годы обещаний диверсифицировать экономику мало что принесли, и в результате Россия сильно зависит от экспорта энергоносителей. В статье отмечается, что торговля со странами почетных гостей форума - Эммануэля Макрона и Синдзо Абэ - так и не восстановилась после падения в 2014 году.

В окружении приглашенных лидеров Путин, вероятно, будет расхваливать свои амбициозные экономические цели. Но аудитория знает, что реальные перспективы далеко не так радужны, заключает Bloomberg.

Источник: Bloomberg


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