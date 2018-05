23 мая 2018 г. Борзу Дарагаи | The Daily Beast На Ближнем Востоке Путин слишком много говорит "Задачей конференции было продемонстрировать новоприобретенное влияние Владимира Путина на Ближнем Востоке. На прошедшем в фешенебельном отеле Intercontinental в Москве в феврале заседании дискуссионного клуба "Валдай" собрались министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и бывший постпред Израиля при ООН Дори Голд, член законодательного совета Палестины Сахар аль-Кавасми и бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми", - пишет The Daily Beast. "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях" - так называлась эта конференция. "Но собрание переросло в словесную дуэль почти сразу же после того, как тяжеловесы дипломатии, Зариф и глава российского МИДа Сергей Лавров, покинули первое заседание", - пишет автор статьи Борзу Дарагаи. "За последние несколько лет влияние России на Ближнем Востоке резко возросло, и страна превратилась в крупный центр силы на фоне того, как присутствие и интерес США там сократились. Но многие с сомнением относятся к способности Кремля разрешать и регулировать какие-либо конфликты, особенно в Сирии, где Израиль и Иран все чаще сталкиваются из-за присутствия поддерживаемых Ираном сил", - отмечает издание. "Мне кажется, что русские ведут себя как оппортунисты, - считает Роберт Форд, бывший посол США в Сирии. - Не думаю, что у Путина есть великая стратегия. Они все время импровизируют. Они принимают краткосрочные тактические решения и надеются, что это сработает". Автор напоминает, что Россия постоянно ведет переговоры с ближневосточными государствами со взаимоисключающими интересами. Подобные переговоры ставят Россию в потенциально неприятное положение необходимости быть посредником между архипротивниками Тегераном и Вашингтоном и делают США очередным игроком на Ближнем Востоке, чьи интересы и ожидания Москва вынуждена обдумывать и регулировать, полагает он. Хотя может показаться, что Путин обыграл всех, говоря каждому лидеру то, что, как он считает, тот хочет услышать, они, возможно, также его используют, предполагает Дарагаи. "Иранцы и сирийцы говорят Путину, что все хорошо. Но, в конечном итоге, они срывают его планы, - говорит Алексей Хлебников, эксперт по Ближнему Востоку из российского Совета по международным отношениям. - Как часто Россия пыталась заключить сделку с США или Турцией - а Сирия и Иран совершали какой-нибудь провокационный поступок и расстраивали российские планы?" "В отсутствие решений, которые она могла бы предложить, Россия останавливается на том, чтобы использовать непрекращающиеся ближневосточные конфликты для поднятия собственного престижа и влияния, фактически ничего не улучшая", - говорится в статье. "Они рассматривают эти конфликты как возможность получить что-то от противоборствующих сторон, - считает Марк Кац, специалист по взаимоотношениям России и Ближнего Востока из Университета Джорджа Мейсона (США). - Обе стороны ненавидят друг друга и видят, что Россия сотрудничает с другой стороной, поэтому им приходится вести переговоры с Россией. Вопрос в том, не готовят ли они более крупное столкновение, вооружая, или поощряя, или поддерживая все стороны в одном и том же конфликте?" "В Кэмп-Дэвидских соглашениях, закрепивших мир между Египтом и Израилем, США щедро одарили каждую сторону деньгами и гарантиями безопасности. У России вряд ли есть такие рычаги влияния на Сирию, Иран или Израиль", - пишет издание. "Мы продолжаем считать, что у Путина есть великий план для Сирии, и он знает, как урегулировать этот конфликт, - говорит Юрий Бармин, эксперт по Ближнему Востоку из Москвы. - Возможно, он не заинтересован в решении проблемы. Его уже удовлетворяют полученные результаты. Он закрепил свое влияние в Сирии, присутствие на Ближнем Востоке. То, что происходит сейчас, представляет для него меньший интерес. Сдержанный конфликт между Израилем и Ираном - это, возможно, то, на что он будет согласен в Сирии". Источник: The Daily Beast