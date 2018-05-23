Пропагандист из Киева

Украинские спецслужбы задержали прокремлевского журналиста по подозрению в госизмене. Представленные доказательства выглядят не очень убедительно, за задержанием, возможно, стоит другая причина, отмечает в своей статье на сайте австрийской Die Presse постоянный автор издания Ютта Зоммербауэр.

"После триумфа протестов на Майдане и аннексии Крыма Москвой отношения между Россией и Украиной не ладятся. Постоянной темой в конфликте между Киевом и Москвой стали обоюдные упреки в распространении фальшивой информации с целью посеять враждебный настрой среди населения каждой из стран", - говорится в статье.

По мнению журналистки, суть ситуации вокруг задержания руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, обвиненного в госизмене, сводится к вопросу о том, "где проходит граница между журналистикой и пропагандой (...) и являются ли журналисты действующими лицами информационной войны или же они все-таки узники политики".

Киевское бюро Вышинского - это украинское отделение российского информагентства РИА "Новости". По данным СБУ, Вышинский, гражданин Украины, по заданию из Москвы распространял антиукраинские публикации. "Например, такие, в которых демонстрировалось понимание российской аннексии Крыма и военного вторжения на Донбасс. Кроме того, его обвиняют в том, что он не зарегистрировал "РИА Новости Украина" должным образом на территории страны и получал из сомнительных источников финансирование - в размере 53 тыс. евро ежемесячно. На прошлой неделе суд в Херсоне приговорил его к 60 суткам предварительного заключения", - передает издание.

Президент Путин упомянул об этом инциденте в ходе встречи с канцлером Меркель во время ее визита в Сочи. "Параллельно с этим в Москве по отмашке сверху прошла акция протеста перед зданием посольства Украины", - сообщает Зоммербауэр.

СБУ в день задержания журналиста предоставила обличающий его материал: это и запрещенные на Украине георгиевские ленточки, и несколько врученных ему Россией наград. Кроме того, в 2015 году Вышинский получил российское гражданство. Свидетельствуют против него и опубликованные агентством статьи. "Публикации на деле предлагают весьма предвзятый образ Украины: это и материал, представляющий в негативном свете политическую элиту страны, и статьи о неработающих государственных институтах, и об экстремистах. Открытие отстроенного Россией Крымского моста было освещено так, как будто это обычный мост - киевская власть и многие украинцы посчитали это оскорблением", - указывает автор.

"Другом Киева Вышинского определенно не назовешь, но становится ли он предателем из-за своей пророссийской позиции?" - задается вопросом журналистка. Действия украинских властей натолкнулись на критику по всему миру. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир указал на то, что "борьба с пропагандой не должна подрывать международные стандарты и представлять собой неоправданное вмешательство в деятельность СМИ". Эксперт по Восточной Европе организации Human Rights Watch Рейчел Денбер потребовала от Киева предоставить все доказательства.

Как пишет Зоммербауэр, "властям должно было быть давно известно, что Вышинский публикует критические в отношении Киева материалы - некоторые из публикации, которыми сегодня апеллирует СБУ, датированы 2014 годом".

Россия также арестовывала журналистов после начала конфликта с Украиной, говорится в статье. Речь идет, например, об известном режиссере Олеге Сенцове, арестованном в 2014 году в Крыму и приговоренном к 20 годам колонии якобы в связи с подготовкой теракта. Киев считает Сенцова заложником.

"Одна из версий происходящего гласит, что речь идет об обмене заключенными", - сообщает Die Presse.

"Именно арест Вышинского может служить тому, чтобы отпустить его, обменяв на коллегу. Его случай напоминает дело содержащегося с 2016 года в московском изоляторе "Лефортово" украинского журналиста Романа Сущенко из государственного украинского информагентства "Укринформ". Его обвиняют в шпионаже, и эти два случая похожи друг на друга в первую очередь из-за того, что речь идет о государственном работодателе", - отмечает австрийское издание.

Пресс-секретарь киевского МВД Артем Шевченко намекнул на возможность сделки: обменять Вышинского на Сущенко было бы "честно", написал он на своей странице в Facebook. Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца допустила возможность обмена Вышинского на Сенцова. "Наша главная цель - освобождение политзаключенных", - цитирует ее слова в заключение издание.