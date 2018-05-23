Поездка на финал Лиги чемпионов в Киев - слишком дорогостоящая "одиссея"

По данным на 8 мая, 24268 болельщиков мадридского "Реала" подтвердили, что поедут в Киев, чтобы поддержать команду на финальном матче Лиги чемпионов, сообщает El Pais. Журналист Пабло Перес полагает, что это относительно мало по сравнению с числом заявок на сходные матчи в последние годы, проходившие в Лиссабоне, Милане и Кардиффе.

"Главная причина, как признают в клубе и некоторых ассоциациях болельщиков из Чамартина, - сложности из-за того, что добираться долго, а поездка окажется слишком дорогостоящей", - пишет автор, отмечая, что с той же проблемой столкнулись болельщики "Ливерпуля" - другой команды-финалиста.

Автор перечисляет сложности: из Мадрида всего два прямых ежедневных авиарейса до Киева, из Ливерпуля - ни одного. "А цены подскочили: сразу после того, как клуб Зидана вышел в финал, стоимость билетов из Мадрида составила 600 евро с лишним. Дефицит предложения, долгие и тоже дорогостоящие пересадки, запрет въезжать на Украину на арендованных автомобилях означают, что лучший вариант - чартерные рейсы", - говорится в статье. По данным издания, минимальная стоимость такой поездки для испанцев и англичан - 1 тыс. евро (с учетом стоимости билета на матч). "Еще одна помеха - длительность поездки: более 24 часов в обе стороны", - говорится в статье.

И, наконец, сложности с размещением в Киеве. "Гостиницы в центре города, увидев, что средняя цена за одну ночь в номере подскочила до 800 с лишним или даже до 1 тыс. евро, сослались на выдуманные отключения водопровода или электричества, чтобы аннулировать бронирование номеров", - говорится в статье.

На выручку пришли обычные люди: через соцсети киевляне вызываются бесплатно приютить болельщиков "Реала" и "Ливерпуля". "Это восстание граждан - единственное проявление солидарности с болельщиками двух команд, обескураженными сложностями с поездкой", - говорится в статье.