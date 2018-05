23 мая 2018 г. Генри Фой | Financial Times Путин получил полномочия для введения ответных санкций против Запада "Российский парламент принял масштабный законопроект, который дает Кремлю полномочия запрещать экспорт избранных товаров в США и ограничивать импорт из западных стран, на фоне того как Москва стремится нанести ответный удар после введения США санкций против олигархов и ведущих компаний в прошлом месяце", - пишет Financial Times. После введения последнего пакета санкций Вашингтона Москва угрожала прекратить экспорт титана в США - шаг, который нанес бы удар по аэрокосмической компании Boeing, которая покупает около 35% титана у российской корпорации "ВСМПО-АВИСМА" - и запретить импорт лекарств, алкоголя и табака, напоминает издание. Эти меры не сохранились в окончательной версии законопроекта, принятого во вторник, отмечает автор статьи Генри Фой. Вместо этого законодательный акт наделяет Путина полномочиями выбирать, какие отрасли и товары будут затронуты, и позволяет Кремлю "запрещать или приостанавливать сотрудничество с враждебным государством". "Группы иностранных и местных предпринимателей резко раскритиковали первую версию законопроекта, заявив, что его широкая и не имеющая четких ограничений формулировка поставит под угрозу все компании в России и повредит инвестициям", - говорится в статье. Источник: Financial Times