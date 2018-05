23 мая 2018 г. Люк Гардинг | The Guardian Грузия обвиняет Россию в военных преступлениях во время конфликта 2008 года "Грузия обвинила Россию в военных преступлениях, нарушениях прав человека и в "буянстве" на грузинской территории во время жестокого военного конфликта между этими странами почти 10 лет назад", - пишет журналист The Guardian Люк Гардинг. В статье говорится: "Подытоживая показания в Европейском суде по правам человека в Страсбурге в среду, правительство Грузии заявило, что Москва виновна в многочисленных нарушениях во время боевых действий в августе 2008 года. На протяжении пяти дней, заявило оно, российские самолеты нанесли более 100 ударов по грузинским объектам. Оно заявило, что существуют многочисленные доказательства того, что российские бомбы сбрасывались на гражданские районы, убивая и раня безвинных людей". Издание пересказывает речь британского юриста - королевского адвоката Бена Эммерсона, который представляет на этом процессе интересы Грузии: "Контроль Москвы над этими территориями был частью плана, который "готовился годами", а цель состояла в том, чтобы "занять настолько большую территорию, насколько это сможет сойти ей с рук". "До и после прекращения огня российские наземные войска входили в села этнических грузин, сказал Эммерсон, блокируя входы и выходы. Затем осетинские силы и другие бойцы нерегулярных формирований систематически сжигали дома грузин и целые села. Они совершали быстрые казни без соблюдения нормальной юридической процедуры и грозили людям смертью, если те отказывались уходить, сказал он", - говорится в статье. С финальными речами выступили и российская, и грузинская стороны. "Россия много раз жаловалась, что суд предвзят и политизирован. Она обвиняет экс-лидера Грузии, прозападного Михаила Саакашвили в том, что он начал конфликт, направив военнослужащих в Южную Осетию, удерживаемую повстанцами, и заявляет, что всего лишь играла роль честного миротворца", - говорится в статье. Источник: The Guardian