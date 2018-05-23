Почему Россия так нервничает из-за визового статуса Романа Абрамовича?

"Новость, что у Романа Абрамовича, возможно, есть сложности с продлением британской визы, воспринимается некоторыми людьми в Москве как вызов, брошенный лично Владимиру Путину", - утверждает Independent. Журналист Оливер Кэрролл отмечает, что проверенной информации о конкретных сложностях Абрамовича сейчас мало.

"Отказали ли Абрамовичу в выдаче визы? Если да, то на каких основаниях? Что это - демонстрация силы перед неизбежной выдачей новых документов? Или это делается по указаниям Даунинг-стрит?" - задается вопросом автор.

"Если британцы пытаются подать некий сигнал, то он очень слабый, - заметил российский бизнесмен-эмигрант Владимир Ашурков. - Абрамович - один из богатейших людей в Великобритании, владелец футбольного клуба, видная публичная фигура. Общественность заслуживает информации о том, что в действительности думает о нем правительство".

Издание также гадает, чем обусловлены предполагаемые шаги против Абрамовича - тем, что ему пришлось продлевать визу в момент вскоре после отравления Скрипалей, или его близостью к российским властям?

"Считается, что Абрамович очень близок к Кремлю, но в этом отношении он не уникален, он также не вполне принадлежит к ближайшему окружению Путина. Но этот олигарх также слывет надежным человеком, к которому стоит обращаться, и источником финансирования для множества проектов, говорит профессор МГИМО Валерий Соловей. И для Москвы эта связь - достаточное основание для собственных выводов из этой истории. По мнению Соловья, Кремль истолковал проблемы Абрамовича с визой, вероятно, как прямой вызов самому президенту. Поскольку идет атака на уязвимые места России - сращение денег с политикой, - конфликт с Великобританией сделался не только серьезным, но и глубоко личным", - говорится в статье.

"Настроение в Кремле таково, что они больше не хотят ничего иметь с этим британским правительством, - сказал Соловей. - В том, что касается Москвы, для Терезы Мэй или Бориса Джонсона нет обратного пути; они (российские власти. - Прим. ред.) дожидаются следующих выборов".

Издание утверждает: "В последние месяцы, после того как законы были ужесточены и прозвучали предостережения о грядущих гонениях, российские деньги на сотни миллионов фунтов уже утекли с британских берегов. Видимо, тенденция сохранится".