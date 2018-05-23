Нелегальный иммигрант, подхваченный бурей новой холодной войны?

Испанская пресса рассказывает о российском миллиардере Романе Абрамовиче в контексте утверждений, что у него возникли сложности с продлением британской визы инвестора.

"Роман Абрамович - миллиардер, который стал пленником новой холодной войны" - так озаглавлена статья в El Mundo. Журналист Хавьер Колас для начала напоминает русскую пословицу: "От тюрьмы да от сумы не зарекайся". Автор замечает: "Может быть, поэтому многие российские олигархи согласились бы со словами Дороти в финале "Волшебника страны Оз": если у тебя много денег, лучше находиться где угодно, лишь бы не дома. Это знают те, кто уехал, чтобы избежать тюрьмы, как покойный Борис Березовский. Или те, кто не хочет сесть в тюрьму снова, как Михаил Ходорковский, который также намеревался поспорить за власть с Владимиром Путиным. Уезжают и те, кто ненавидит холод и обожает тайну банковских вкладов. Роман Абрамович принадлежит к группе тех, кто с самого начала понял, что в России президент, хотя у него меньше недвижимости, чем у них, - хозяин всех тюрем".

Подразумевая Абрамовича, журналист продолжает: "У него хорошие отношения с российским лидером; некий человек, хорошо знающий обоих, однажды сказал, что Абрамович - это сын, которого никогда не было у Путина. И все же этот сирота, родившийся в 1966 году в Саратове, решил, что по дороге из желтого кирпича нужно на всякий случай пройти в обратном направлении - за рубеж. Лондон (Лондонград, как прозвали этот город русские после исхода состоятельных людей в последние десятилетия) - его тихая гавань, он угождает обоим - фунту стерлингов и Кремлю. Но новая холодная война, взбаламутившая отношения между Лондоном и Москвой, теперь рискует нарушить баланс, стоивший столько труда".

Издание напоминает: "По утверждениям британских СМИ, Абрамович подал заявку на продление визы. Но процесс затянулся дольше обычного. Правительство отказывается обсуждать "конкретные случаи", но невезение этого россиянина, который отличается учтивыми манерами и продуманно небрежным стилем, совпало со скандалом вокруг отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери - инцидента, в котором британское правительство обвиняет российские спецслужбы".

"Всякая попытка наказать Путина выливается в санкции в отношении кого-то из его приближенных. Абрамович соответствует этому профилю, а все потому, что в 90-х он сумел подольститься к выпускнице факультета вычислительной математики Татьяне, которая, что главное, была дочерью тогдашнего президента Бориса Ельцина и его правой рукой в Кремле. Абрамович был "душеприказчиком", который организовывал передачу власти от пьяного Ельцина безвестному Путину: отвечал за то, что все обойдется без неожиданностей", - говорится в статье.

"Абрамович так успешно поддерживал хорошие отношения с Путиным, что, сам того не заметив, стал восприниматься в Великобритании как заговорщик", - замечает Доминик Мидгли, соавтор книги "Абрамович, миллиардер ниоткуда". По его мнению, Абрамович решил поселиться в Великобритании, потому что "никогда не знаешь, когда Кремль может изменить свою позицию и обрушиться на тебя". Журналист комментирует: "Но теперь он стал пленником бури, которая еще долго не закончится".

Газета El Pais в заголовке статьи, подготовленной неназванными журналистами, ошибочно называет Абрамовича "миллионером": "Миллионер Абрамович - нелегальный иммигрант в Великобритании".

"Деньги не всесильны. Если вы хотите это опровергнуть, скажите это миллионеру Роману Абрамовичу, у которого сейчас сложности, потому что он попросить продлить визу, дающую ему свободу передвижения в Великобритании, но процесс затянулся дольше обычного", - говорится в статье. Британские аналитики полагают, что это элемент дипломатической войны из-за отравления Скрипаля.

"По словам двух источников, близких к мультимиллионеру, он вернулся в Россию", - пишет издание.

"Такие вещи происходят по загадочным причинам. Наверное, ему очень досадно, что он не может навещать свой любимый "Челси", - заметил Уильям Браудер, которого издание характеризует так: "управляющий инвестициями, проводящий кампанию за санкции в отношении российских инвестиций на Западе".