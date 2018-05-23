Уайтхолл бросает вызов Путину. Первая жертва - Абрамович

Похоже, Абрамович, имеющий теплые отношения с Путиным, стал первой крупной жертвой попыток Уайтхолла применить более твердый подход к состоятельным знакомым российского лидера", - пишет западная пресса. Кремль истолковал проблемы Абрамовича с визой как прямой вызов самому президенту. "Настроение в Кремле таково, что они больше не хотят ничего общего иметь с этим британским правительством".

"Почему Россия так нервничает из-за визового статуса Романа Абрамовича?" - размышляет британская Independent. "Новость, что у Романа Абрамовича, возможно, есть сложности с продлением британской визы, воспринимается некоторыми людьми в Москве как вызов, брошенный лично Владимиру Путину", - утверждает журналист Оливер Кэрролл.

Проверенной информации о конкретных сложностях Абрамовича сейчас мало. "Отказали ли Абрамовичу в выдаче визы? Если да, то на каких основаниях? Что это - демонстрация силы перед неизбежной выдачей новых документов? Или это делается по указаниям Даунинг-стрит?" - задается вопросом автор.

"Если британцы пытаются подать некий сигнал, то он очень слабый, - заметил российский бизнесмен-эмигрант Владимир Ашурков. - Абрамович - один из богатейших людей в Великобритании, владелец футбольного клуба, видная публичная фигура. Общественность заслуживает информации о том, что в действительности думает о нем правительство".

Издание также гадает, чем обусловлены предполагаемые шаги против Абрамовича - тем, что ему пришлось продлевать визу в момент вскоре после отравления Скрипалей, или его близостью к российским властям?

"Считается, что Абрамович очень близок к Кремлю, но в этом отношении он не уникален, он также не вполне принадлежит к ближайшему окружению Путина. Но этот олигарх также слывет надежным человеком, к которому стоит обращаться, и источником финансирования для множества проектов, говорит профессор МГИМО Валерий Соловей. И для Москвы эта связь - достаточное основание для собственных выводов из этой истории. По мнению Соловья, Кремль истолковал проблемы Абрамовича с визой, вероятно, как прямой вызов самому президенту. Поскольку идет атака на уязвимые места России - сращение денег с политикой, - конфликт с Великобританией сделался не только серьезным, но и глубоко личным", - говорится в статье.

"Настроение в Кремле таково, что они больше не хотят ничего общего иметь с этим британским правительством, - сказал Соловей. - В том, что касается Москвы, для Терезы Мэй или Бориса Джонсона нет обратного пути; они (российские власти. - Прим. ред.) дожидаются следующих выборов".

Издание утверждает: "В последние месяцы, после того как законы были ужесточены и прозвучали предостережения о грядущих гонениях, российские деньги на сотни миллионов фунтов уже утекли с британских берегов. Видимо, тенденция сохранится".

То, что звучит безобидно, возможно, является началом новой британской политики: российский миллиардер Роман Абрамович пропустил победную игру своего клуба "Челси" в финале Кубка Англии из-за недействующей визы. Для получения новой визы российским инвесторам теперь придется ответить на большее количество вопросов от британских властей, чем они привыкли, отмечает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Беньямин Трибе.

Отравление Скрипаля привело не только к разрыву дипотношений между Москвой и Лондоном, но и принудило британское правительство пообещать более жестко противодействовать притоку сомнительного капитала, в особенности с Востока. Теперь Абрамовичу придется ответить властям на вопросы о происхождении своего богатства.

Ранее приезжающих в Великобританию инвесторов не спрашивали о происхождении инвестируемых средств. Однако в 2015 году правительство Дэвида Кэмерона осознало, что визы легко можно использовать в корыстных целях, и ужесточило критерии их выдачи. Виза Абрамовича была выдана еще при старом, "великодушном" режиме.

Действительно ли Великобритания скоро "выпроводит" больше иностранных инвесторов, покажет время. Другие шаги против отмывания денег были предприняты нерешительно. Так, реестр, в котором будут указаны бенефициары компаний, расположенных на британских заморских территориях и охотно используемых для сокрытия сомнительных сделок, появится только в 2020 году, передает издание.

Тем временем британские депутаты требуют введения новых санкций для того, чтобы отрезать россиян от финансовой отрасли Великобритании, сообщает автор в заключение.

"Британское правительство церемонилось с российскими олигархами. Пора закрутить гайки" - призывает в заголовке британской The Telegraph колумнист Кон Кофлин.

"Похоже, что Абрамович, у которого, как известно, теплые отношения с Путиным, стал первой крупной жертвой попыток Уайтхолла применить более твердый подход к состоятельным знакомым российского лидера", - говорится в статье.

По словам автора статьи, в плане ограничения доступа Москвы к Сити меры, принятые британским правительством до сих пор, имели ничтожный эффект.

Министрам следует предпринять намного больше, чем просто осложнить российским олигархам продление виз. "Им следует начать с того, чтобы, прежде всего, закрыть в существующем санкционном режиме лазейки, позволявшие таким компаниям, как EN+, размещать в Лондоне ценные бумаги", - предлагает журналист. Специальный комитет Палаты общин по международным делам может также вызвать бывшего министра энергетики лорда Баркера, теперь председателя EN+, чтобы он объяснил свою роль в предоставлении консультаций Дерипаске.

"Более того, правительству необходимо заверить администрацию Трампа в том, что оно не позволит Лондону стать гостеприимным местом для приспешников Путина, - подчеркивает автор статьи. - Санкции, которые США в прошлом месяце ввели против ряда видных российских олигархов, в том числе Дерипаски, носили неизмеримо более карательный характер, чем все то, что до сих пор рассматривалось в Лондоне".

"Кроме того, администрация Трампа ясно дала понять, что с неодобрением отнесется к любому иностранному правительству, которое каким-либо образом помогает указанным лицам уклоняться от санкций. Поэтому жизненно необходимо, чтобы Британия во избежание разногласий с Белым домом показала, что всерьез намерена пресекать нарушающую санкции деятельность российских олигархов в Лондоне, а не просто закрывать на это глаза", - призывает Кофлин.

Испанская пресса также рассказывает о российском миллиардере Романе Абрамовиче в контексте утверждений, что у него возникли сложности с продлением британской инвесторской визы.

"Роман Абрамович - миллиардер, который стал пленником новой холодной войны" - так озаглавлена статья в El Mundo.

Подразумевая Абрамовича, журналист Хавьер Колас пишет: "У него хорошие отношения с российским лидером; некий человек, хорошо знающий обоих, однажды сказал, что Абрамович - это сын, которого никогда не было у Путина. И все же этот сирота, родившийся в 1966 году в Саратове, решил, что по дороге из желтого кирпича нужно на всякий случай пройти в обратном направлении - за рубеж. Лондон (Лондонград, как прозвали этот город русские после исхода состоятельных людей в последние десятилетия) - его тихая гавань, он угождает обоим - фунту стерлингов и Кремлю. Но новая холодная война, взбаламутившая отношения между Лондоном и Москвой, теперь рискует нарушить баланс, стоивший столько труда".

"Всякая попытка наказать Путина выливается в санкции в отношении кого-то из его приближенных. (...) Абрамович был "душеприказчиком", который организовывал передачу власти от пьяного Ельцина безвестному Путину: отвечал за то, что все обойдется без неожиданностей", - говорится в статье.

"Абрамович так успешно поддерживал хорошие отношения с Путиным, что, сам того не заметив, стал восприниматься в Великобритании как заговорщик", - замечает Доминик Мидгли, соавтор книги "Абрамович, миллиардер ниоткуда". По его мнению, Абрамович решил поселиться в Великобритании, потому что "никогда не знаешь, когда Кремль может изменить свою позицию и обрушиться на тебя". Журналист комментирует: "Но теперь он стал пленником бури, которая еще долго не закончится".

Газета El Pais в заголовке статьи, подготовленной неназванными журналистами, ошибочно называет Абрамовича "миллионером": "Миллионер Абрамович - нелегальный иммигрант в Великобритании".

"Деньги не всесильны. Если вы хотите это опровергнуть, скажите это миллионеру Роману Абрамовичу, у которого сейчас сложности, потому что он попросить продлить визу, дающую ему свободу передвижения в Великобритании, но процесс затянулся дольше обычного", - говорится в статье. Британские аналитики полагают, что это элемент дипломатической войны из-за отравления Скрипаля.

"По словам двух источников, близких к мультимиллионеру, он вернулся в Россию", - пишет издание.

"Такие вещи происходят по загадочным причинам. Наверное, ему очень досадно, что он не может навещать свой любимый "Челси", - заметил Уильям Браудер, которого издание характеризует так: "управляющий инвестициями, проводящий кампанию за санкции в отношении российских инвестиций на Западе".