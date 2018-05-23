Почему Абрамович должен ждать своей британской визы

После скандала вокруг отравления Сергея Скрипаля Лондон стал интересоваться тем, кто получает инвесторскую визу в Великобританию. Это почувствовал на себе теперь и Роман Абрамович, владелец ФК "Челси", пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Беньямин Трибе.

То, что звучит безобидно, возможно, является началом новой британской политики: российский миллиардер Роман Абрамович пропустил победную игру своего клуба в финале Кубка Англии из-за недействующей визы. Для получения новой визы российским инвесторам теперь придется ответить на большее количество вопросов от британских властей, чем они привыкли, отмечает журналист.

Отравление в начале марта бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля предположительно по российскому поручению привело не только к разрыву дипломатических отношений между Москвой и Лондоном, но и принудило британское правительство пообещать, наконец, более жестко противодействовать притоку сомнительного капитала, в особенности с Востока. Теперь для того, чтобы получить новую визу, Абрамовичу придется ответить властям на вопросы о происхождении своего богатства, говорится в статье.

Ранее приезжающих в Великобританию инвесторов не спрашивали о происхождении инвестируемых средств - тогда в Великобританию приехали около 3 тыс. богатых иностранцев, четверть из которых были россиянами. Однако в 2015 году правительство Дэвида Кэмерона осознало, что визы легко можно использовать в корыстных целях, и ужесточило критерии их выдачи. Виза Абрамовича была выдана еще при старом, "великодушном" режиме, повествует автор.

Насколько детальной будет проверка имущества Абрамовича, неизвестно. В суровые 1990-е годы совместно с Борисом Березовским он построил бизнес-империю и считался в то время очень влиятельным в политическом смысле и "первопроходцем" для президента Владимира Путина. В последние годы Абрамович не привлекал к себе внимания в политике, говорится далее.

Действительно ли Великобритания скоро "выпроводит" больше иностранных инвесторов, покажет время. Другие шаги против отмывания денег были предприняты нерешительно, отмечает Трибе. Так, реестр, в котором будут указаны бенефициары компаний, расположенных на британских заморских территориях и охотно используемых для сокрытия сомнительных сделок, появится только в 2020 году, передает издание.

Тем временем британские депутаты требуют введения новых санкций для того, чтобы отрезать россиян от финансовой отрасли Великобритании, сообщает автор в заключение.