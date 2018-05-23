Последний из могикан с Урала

Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга, подал в отставку. Он был последним известным представителем российского протестного движения во власти, констатирует постоянный автор австрийской газеты Der Standard Андре Баллен.

О своем уходе с поста главы Екатеринбурга Ройзман заявил на заседании городской Думы, говорится в статье. "Я больше не хочу в этом участвовать", - заявил один из самых известных представителей российской оппозиции, выразив своим шагом протест против отмены прямых выборов мэра уральской столицы.

"Региональный парламент по распоряжению губернатора области принял соответствующие изменения, во вторник городская Дума Екатеринбурга должна будет одобрить соответствующие поправки к уставу", - передает автор статьи.

По мнению Ройзмана, новый закон противоречит интересам города и его граждан. Он назвал отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга "обманом жителей города".

"Ройзман пришел к власти на волне протестов против сфальсифицированных результатов парламентских выборов в 2011 году. (...) Однако новичком в политике этот человек с трехдневной щетиной, ставшей его визитной карточкой, не был. Он получил известность благодаря своей бескомпромиссной борьбе против наркотиков не только в Екатеринбурге, но и по всей стране. В 2003 году он был избран депутатом Госдумы по одномандатному округу, в 2007 году Кремль отменил выборы по одномандатным округам", - замечает Баллен.

В 2012 году на президентских выборах Ройзман поддержал либерального кандидата Михаила Прохорова. "Несмотря на возвращение Путина в Кремль тогда, казалось, наметилась возможность для либерализации России: президент пошел на уступки в адрес оппозиции и вернул выборы губернаторов (в усеченном виде. - Прим. ред.), отмененные в 2004 году", - пишет журналист. Он указывает на то, что тогда многим кандидатам от оппозиции удалось выиграть выборы в нескольких значимых российских городах: в Ярославле, Новосибирске, Петрозаводске, Тольятти и Екатеринбурге.

"От тогдашней эйфории сегодня мало что осталось: мэр Ярославля Евгений Урлашов лишился своего поста несколько лет назад в результате сомнительного коррупционного дела, Борис Немцов, имевший депутатский мандат в Ярославле, был и вовсе убит. Пути либеральной оппозиции и кандидата-коммуниста во главе Новосибирска давно разошлись, а выборы мэров в Тольятти и Петрозаводске были без шума отменены", - повествует автор.

"Ройзман сопротивлялся подобной участи так долго, как только мог. (...) Аргумент региональной администрации, указывавшей на экономию бюджетных средств в случае отмены прямых выборов, оказался решающим. По всей видимости, выборы в России изживают себя", - констатирует Баллен.