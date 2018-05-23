Контроль за прогульщиками в аэропортах Баварии направлен не на тех

Для десяти семей из баварского города Меммингена каникулы в связи с празднованием Троицы начались с неприятного сюрприза: в аэропорту их целенаправленно поджидала баварская полиция, сообщает журналистка немецкого издания Stern Сара Штендель. Полицейские хотят таким образом уличить родителей, которые позволяют своим детям прогуливать занятия в школе, для того чтобы раньше уехать в отпуск. Это считается административным нарушением, и родителям грозит штраф в размере до 2,5 тыс. евро в случае, если ребенок без уважительной причины отсутствует в школе. Подобный контроль был осуществлен и в других аэропортах Баварии, сообщает издание.

По мнению автора публикации, такая акция полиции является "наглостью". "Очевидно, что большинство семей позволяют своим детям пропустить занятия не из чистой жадности, а потому что иначе они просто не смогут позволить себе поехать в отпуск", - отмечает Штендель. Цены на время каникул растут существенно: авиабилеты в разгар сезона могут стоить на 60% дороже билетов в низкий сезон. Откуда полиции знать, кто отправляется пораньше в отпуск из-за удобства, а кто по необходимости?

При этом путешествия играют важную роль в образовании детей, так как дети знакомятся с новыми странами, культурами и людьми, а совместный отпуск невероятно важен для укрепления семьи и ее стабильности. Однако своей акцией баварская полиция соглашается с тем, что такую возможность имеют дети только из более обеспеченных семей, считает журналистка.

Караулить семьи в аэропортах и мешать им уехать в отпуск - это чистое издевательство, заключает Штендель.